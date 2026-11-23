Padres denuncian que tesorera gastó S/16.000 de los fondos de promoción escolar en batallas de TikTok y dejó a alumnos sin fiesta Tras incumplimientos en la devolución de S/10.000 prometidos, los apoderados piden a las autoridades investigar el uso de los fondos de la fiesta de promoción.

Los padres revisaron la cuenta bancaria administrada por Gandolfo y detectaron gastos en TikTok entre otros, en vez de los destinados a la promoción escolar.

Los padres revisaron la cuenta bancaria administrada por Gandolfo y detectaron gastos en TikTok entre otros, en vez de los destinados a la promoción escolar. Foto: composición LR

Débora Gandolfo, presidenta del salón de quinto de secundaria del colegio 3089 Los Ángeles de Ventanilla, fue denunciada por los padres de familia por el presunto uso irregular de los fondos destinados a la fiesta de promoción. Según señalaron los apoderados en un reportaje de ATV Noticias, la mujer habría utilizado los más de S/16.000 recaudados para gastos personales y pagos vinculados a la plataforma de TikTok.

“Ella es la presidenta del salón. La estamos denunciando porque hasta la fecha la señora se ha agarrado más de S/16.000. Nosotros le hemos dado nuestra entera confiaza y a las finales no ha salido con esta historia. Todo era mentira tras mentira”, mencionó.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Padres revisan cuenta bancaria y detectan presuntos pagos a TikTok con dinero de la promoción

La alerta surgió cuando uno de los padres de familia solicitó revisar los movimientos bancarios de la cuenta administrada por Débora Gandolfo. Según los registros que los apoderados dijeron haber identificado, entre el 1 y el 31 de octubre se registraron ingresos por S/11.693 y egresos por S/8.663. Los denunciantes señalaron que varias de estas operaciones correspondían a transacciones de montos pequeños que no guardarían relación con los gastos de la fiesta de promoción.

Asimismo, las familias pusieron en duda la versión de que parte del dinero se habría destinado a financiar el viaje deportivo del hijo de Gandolfo a Bolivia. Según indicaron, no encontraron ningún retiro de una suma considerable que respaldara esa explicación. Por el contrario, aseguraron haber detectado pagos vinculados a TikTok, que atribuyen a donaciones durante las denominadas ‘batallas’ de la plataforma.

“Todo era mentira. Le dijimos que abra su banca móvil por exigencia y no hemos visto un monto fuerte que ella haya gastado para el viaje de su hijo, como en un inicio nos dijo, sino que todo eran gastos para su día a día. Eran gastos hormigas y lo peor es que hacía gastos en TikTok. Cogía el dinero que nosotros le entragábamos (para la fiesta de promoción) y hacía donaciones en la plataforma”, manifestó una de las madres de familia.

Tesorera habría incumplido compromiso de devolver S/10.000 y padres piden intervención de las autoridades

Frente a los reclamos suscitados, los apoderados presentaron una carta notarial en la que Débora Gandolfo y su esposo se habrían comprometido a devolver S/10.000 hasta el 20 de noviembre. No obstante, el plazo venció hace unos días y el pago aún no se ha concretado.

Ante la falta de devolución, los padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer el destino de los aportes y determinar si los estudiantes podrán realizar su fiesta de promoción. Asimismo, precisaron que la celebración fue organizada por el comité y no por el colegio, cuya dirección les brinda apoyo para desarrollar actividades.