Anuncian atención veterinaria gratuita este 29 de noviembre en homenaje a San Martín de Porres: conoce dónde y qué servicios ofrecerán Familias podrán acceder sin costo a cuatro atenciones básicas: consulta veterinaria, desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos. La actividad se desarrollará entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m.

La clínica veterinaria Domini Canis apoyará esta iniciativa, que busca promover el cuidado de perros y gatos. Este evento es una oportunidad para garantizar la salud de los animales sin costo alguno.

La clínica veterinaria Domini Canis apoyará esta iniciativa, que busca promover el cuidado de perros y gatos. Este evento es una oportunidad para garantizar la salud de los animales sin costo alguno. Foto: difusión

Una jornada dedicada al cuidado de mascotas se realizará este domingo 29 de noviembre en el Centro Histórico de Lima. El museo del Convento Santo Domingo anunció una campaña veterinaria gratuita que permitirá a las familias acceder a cuatro prestaciones básicas para sus perros y gatos, sin costo.

La actividad se enmarca en un homenaje a San Martín de Porres, cuya cercanía con los animales forma parte del motivo de esta iniciativa. Para desarrollar la atención, el museo contará con la colaboración de la clínica veterinaria Domini Canis, que participará en la prestación de los servicios programados.

El atrio del Convento de Santo Domingo recibirá a los asistentes este 29 de noviembre

La atención se concentrará en el atrio del Convento de Santo Domingo, ubicado en la intersección del jirón Conde de Superunda con el jirón Camaná, en el Centro Histórico de Lima. Este espacio será el punto de encuentro para las familias que deseen participar en la actividad.

El horario establecido comprende desde las 10:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. del domingo 29 de noviembre. Durante ese periodo, los propietarios podrán acercarse con sus perros o gatos para solicitar alguno de los servicios incluidos en la campaña.

La campaña, en homenaje a San Martín de Porres, ofrecerá servicios básicos como consulta veterinaria, desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos.

¿Qué servicios veterinarios gratuitos se ofrecerán para perros y gatos?

Las cuatro atenciones veterinarias que se ofrecerán para perros y gatos son: