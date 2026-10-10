El periodista Paco Flores, conductor del programa 'La Calle No Calla' de Panamericana Televisión, protagonizó una polémica en redes sociales tras difundirse un video en el que lanzó fuertes insultos contra las ARMY, seguidoras de BTS. El incidente ocurrió mientras se encontraba en el set de televisión, aparentemente sin percatarse de que sus comentarios estaban siendo transmitidos en vivo.

La controversia surgió luego de que algunas fanáticas del grupo surcoreano expresaran su rechazo al acoso que habrían sufrido los integrantes de BTS en los exteriores del hotel donde se hospedaban en Lima. A través de comunicados, las ARMY pidieron respetar la privacidad de los artistas y evitar aglomeraciones que pudieran alterar su descanso antes de sus conciertos.

Conductor de Panamericana TV insulta a las ARMY

Durante una reciente transmisión, Paco Flores apareció junto a su compañera Karina Rivera mientras revisaba su celular. El periodista comenzó a leer un mensaje de las fanáticas que proponía inclinarse ante los integrantes de BTS durante la prueba de sonido como señal de disculpa por las molestias ocasionadas durante su estadía en Perú.

"¿Qué les pasa a estas huev…?", expresó el conductor antes de leer parte del comunicado. Según la propuesta, las asistentes al soundcheck de la segunda fecha del concierto de BTS en el Estadio San Marcos debían inclinarse y permanecer en silencio durante uno o dos minutos para demostrar respeto hacia los músicos y disculparse por no haberlos dejado dormir en el hotel donde se hospedaban.

Al escuchar sus comentarios, Karina Rivera le tocó el brazo para advertirle que estaban siendo grabados. Sin embargo, Flores continuó cuestionando la iniciativa de las seguidoras. "¿Qué errores, por el amor de Dios? Un poco de amor propio", manifestó mientras se desplazaba por el set siguiendo las indicaciones de la producción.

El video se viralizó en redes sociales y provocó numerosas críticas contra el periodista por los insultos y la manera en que se refirió a las ARMY. "Se pasó en el vocabulario este periodista", "Qué despreciables sus comentarios" y "Eso de inclinarse es parte de su cultura", fueron algunas de las reacciones de usuarios que rechazaron sus expresiones.