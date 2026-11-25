Verónika Mendoza en CADE 2026: “El Cusco paga la energía más cara del país” a pesar de tener el gas de Camisea | Foto: Melissa Landa / URPI-LR

Verónika Mendoza en CADE 2026: “El Cusco paga la energía más cara del país” a pesar de tener el gas de Camisea | Foto: Melissa Landa / URPI-LR

Durante su intervención en CADE 2026, la gobernadora electa de Cusco, Verónika Mendoza, señaló que la región “paga la energía más cara del país”, pese a que “40% es la energía eléctrica que se produce”, gracias al gas de Camisea que sale de su territorio.

Frente a las riquezas naturales, culturales e históricas del Cusco, entre ellas el gas, los minerales, el agua dulce y la biodiversidad, Mendoza expuso las brechas que persisten en la región.

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Indicó que “42.8% es el nivel de anemia en nuestra región” y señaló que los jóvenes de provincias, si quieren formarse en educación superior, no tienen otra alternativa más que irse de su lugar de origen.

Sobre la infraestructura de salud, advirtió que en centros de salud de la región “el techo se está cayendo” y las puertas y ventanas están “carcomidas por las polillas”.

La falta de un proyecto regional

Mendoza sostuvo que el principal obstáculo para el avance regional es la falta de un acuerdo entre distintos sectores. “La barrera más importante que tenemos que superar es que el Cusco no ha tenido en los últimos años un proyecto de desarrollo regional, pero verdaderamente concertado, del que se sientan partícipes, autoridades, comunidades, empresarios, comunidad académica, no lo hay”.

Añadió que “un proyecto de desarrollo regional tiene que ser del más amplio consenso posible”, abarcando “desde las comunidades campesinas hasta la Cámara de Comercio, desde Megantoni en la Amazonía Cusqueña hasta la provincia de Espinar”, junto con regiones vecinas y actores del resto del país.

Trámite de la adenda de Cálidda y reactivación del SITGAS

El reclamo sobre el costo energético ocurre mientras el Ministerio de Energía y Minas, liderado por Guillermo Shinno, firmó una resolución ministerial como paso previo para evaluar la modificación del contrato de concesión de Cálidda. La adenda aún no está firmada ni garantizada.

La propuesta contempla extender el gas natural a siete regiones: Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali, en 15 ciudades, con una inversión estimada de US$550 millones para más de 300.000 viviendas.

A ello se suma el anuncio y puesta en agenda para reactivar el proyecto SITGAS, que continúa en fase de definiciones, estudios y procesos pendientes, sin estar ejecutado ni operando.

Respaldo de gobernadores y advertencias de Osinergmin

Gobernadores de regiones incluidas en el plan respaldaron la ampliación del gas natural para bajar los costos de energía y pidieron impulsar obras como el gasoducto del sur.

En cambio, Osinergmin advirtió en septiembre que de unas 300.613 conexiones previstas en el proyecto, solo 201.411 serían obligatorias, y señaló posibles impactos en los recibos de Lima y Callao.

Propuestas de descentralización

En un segundo bloque de su intervención, Mendoza planteó construir “una región realmente descentralizada, a la vez integrada e industrializada, con un enfoque de industria”, en coordinación con el gobierno central y el sector privado.

Como primer eje, propuso crear consejos de desarrollo territorial descentralizados en el Cusco Amazónico, el Cusco Metropolitano y el Cusco Alto Andino, donde autoridades, gremios, comunidades y organizaciones sociales definan prioridades por provincia y destraben problemas por acuerdo.

En segundo lugar, propuso crear una red de unos seis o siete CITES (Centros de Innovación, Transformación e Industrialización) según las zonas productivas de la región. Mencionó ejemplos como un instituto regional de cacao y café para el Cusco Amazónico, y un espacio moderno de exposición y transformación en el Campo Ferial de Huancaro.

Gas natural, desconfianza y plazos

Mendoza sostuvo que “el Cusco ya no puede esperar más por el gas”, tras señalar que lleva 22 años de explotación sin beneficiar directamente a las familias e industrias locales, y afirmó que “el SITGAS es urgente, impostergable”, aunque advirtió que existen promesas incumplidas y que se requieren “garantías, plazos, presupuestos, sanciones”.

Agregó que es necesario avanzar con el traslado de gas en camiones para ir generando demanda mientras llega el ducto, pero cuestionó que se ofrezcan cifras reducidas a largo plazo, como “800 conexiones para Quillabamba en 10 años” y señaló que ese tipo de propuestas eran “una falta de respeto” para la región.