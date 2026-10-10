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¡Atención, pasajeros! Línea 1 del Metro de Lima cierra 4 estaciones y restringe su servicio por emergencia

Los tramos afectados son de Villa El Salvador a Gamarra y de Bayóvar a Pirámide del Sol. Se recomienda a los pasajeros estar al tanto de los retrasos antes de viajar.

Cuatro estaciones están cerradas temporalmente debido a una contingencia reportada el 10 de octubre.
Cuatro estaciones están cerradas temporalmente debido a una contingencia reportada el 10 de octubre.Foto: composición LR
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La Línea 1 del Metro de Lima informó este sábado 10 de octubre de 2026 que presenta demoras en sus operaciones y que el servicio de trenes funciona de manera parcial en dos sectores de su recorrido. La medida se comunicó mediante un aviso dirigido a los pasajeros, en el que también se anunció el cierre temporal de cuatro estaciones.

La contingencia se produjo en medio de reportes de usuarios sobre un tren que presuntamente habría presentado una falla. Hasta el momento, la información comunicada por el servicio señala las restricciones operativas y las estaciones que no se encuentran disponibles, mientras se realizan trabajos para recuperar la normalidad.

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Línea 1 del Metro de Lima opera parcialmente en dos tramos

La restricción del servicio comprende dos segmentos de la Línea 1. El primero conecta Villa El Salvador hasta la estación Gamarra, mientras que el segundo abarca el recorrido entre Bayóvar y Pirámide del Sol. En ambos sectores, la operación se mantiene de forma parcial, según el comunicado difundido el 10 de octubre.

Esta disposición modifica temporalmente las condiciones habituales de desplazamiento de los pasajeros que utilizan el sistema ferroviario. Por ello, quienes tengan previsto viajar por la Línea 1 deben considerar que el servicio no se está brindando con normalidad en todo su recorrido y que las demoras forman parte de la contingencia reportada.

La Línea 1 del Metro de Lima informa sobre demoras operativas y un servicio parcial en su recorrido debido a una contingencia.

La Línea 1 del Metro de Lima informa sobre demoras operativas y un servicio parcial en su recorrido debido a una contingencia.

Cuatro estaciones permanecen cerradas temporalmente por la emergencia

La interrupción también afecta a las siguientes estaciones:

  • Miguel Grau
  • El Ángel
  • Presbítero Maestro
  • Caja de Agua

La Línea 1 indicó que trabaja para restablecer la normalidad del servicio y agradeció la comprensión de los pasajeros ante las restricciones. Sin embargo, no precisó cuánto tiempo permanecerán cerradas las estaciones, por lo que las operaciones continuarán sujetas a las medidas anunciadas mientras se mantenga la contingencia.

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