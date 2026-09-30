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Nuevo tramo del Metropolitano por Vía Expresa Grau inicia marcha blanca: recorrido, horario y costo del pasaje

Este nuevo corredor, de 2,8 kilómetros, ayudará a extender el recorrido del Metropolitano, mejorando la conexión con la Línea 1 del Metro de Lima antes de su operación regular.

Inicia marcha blanca del nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa Grau
Inicia marcha blanca del nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa GrauFoto: composición LR/EMAPE
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El nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa Grau iniciará su marcha blanca este jueves 1 de octubre, con un servicio de prueba que conectará la Estación Central con Parinacochas, en ambos sentidos. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó que esta etapa permitirá evaluar el funcionamiento del corredor antes de su operación regular.

Durante seis días, los usuarios podrán abordar y descender en cuatro estaciones habilitadas: Central, Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. La prueba también permitirá recoger información sobre la demanda de pasajeros, los tiempos de viaje y la frecuencia de los buses, así como verificar los equipos y componentes técnicos instalados en la vía.

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¿Cuál será el recorrido del nuevo tramo del Metropolitano?

El nuevo corredor extenderá el recorrido del Metropolitano hacia la Vía Expresa Grau mediante una vía segregada de aproximadamente 2,8 kilómetros, que conectará la Estación Central con la zona de Grau. El proyecto contempla tres estaciones intermedias y un punto de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima.

Sin embargo, durante la marcha blanca, los buses cubrirán el trayecto Estación Central–Abancay–Andahuaylas–Parinacochas. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecuta el proyecto a través de Emape, que incorporó nueve intersecciones semaforizadas a lo largo del corredor.

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¿En qué horario funcionará y cuánto costará el pasaje?

La marcha blanca se desarrollará del 1 al 6 de octubre, entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m. Durante ese periodo, dos buses circularán aproximadamente cada 20 minutos en ambos sentidos.

La tarifa se mantendrá en S/3,20 para el pasaje troncal y S/3,50 para el servicio integrado, precisó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Con los resultados de las pruebas, las autoridades podrán identificar aspectos que requieran ajustes y verificar las condiciones de funcionamiento del nuevo corredor antes de su apertura regular.

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