De las Malvinas a Aruba: los territorios estratégicos que Francia, Reino Unido y Países Bajos administran en América Latina y el Caribe en 2026 Estos enclaves europeos son vitales por sus recursos estratégicos, como el centro espacial en Guayana y los yacimientos petroleros en Malvinas, lo que asegura el interés de sus metrópolis.

En 2026, Francia, Reino Unido y Países Bajos mantienen territorios en América Latina y el Caribe, cada uno bajo distintos modelos de gobierno y autonomía.

En 2026, Francia, Reino Unido y Países Bajos mantienen territorios en América Latina y el Caribe, cada uno bajo distintos modelos de gobierno y autonomía. Ilustración LR

En 2026, Francia, Reino Unido y el Reino de los Países Bajos conservan territorios estratégicos en América Latina y el Caribe bajo diversos modelos políticos. Mientras la Guayana Francesa integra plenamente la República francesa, Aruba opera como nación autónoma dentro de la corona neerlandesa, y las islas Malvinas permanecen bajo administración británica en medio de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

Esta configuración geopolítica deriva de reformas posteriores a la Segunda Guerra Mundial: París transformó sus antiguas colonias en departamentos durante 1946 y el Estatuto de 1954 redefinió los lazos con las posesiones caribeñas de Ámsterdam. Paralelamente, la ONU aún mantiene cinco enclaves ultramarinos de Londres en su registro de jurisdicciones no autónomas.

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¿Qué territorios mantienen Francia, Reino Unido y Países Bajos en la región?

El alcance del autogobierno en estos enclaves europeos varía según el marco legal de cada metrópoli. Mientras Francia aplica los regímenes establecidos en los artículos 73 y 74 de su Constitución, los territorios habitados de ultramar del Reino Unido reparten competencias entre legislaturas electas y gobernadores designados desde Londres. Por su parte, los Países Bajos gestionan directamente la defensa y las relaciones exteriores de sus países autónomos.

Territorio Vínculo político Grado de autonomía y administración Guayana Francesa Francia Una colectividad territorial única ejerce las competencias de departamento y región bajo el artículo 73. Martinica Francia Una sola colectividad reúne las atribuciones departamentales y regionales bajo el artículo 73. Guadalupe Francia Departamento y región de ultramar bajo el artículo 73. Saint-Martin Francia La parte francesa de la isla es una colectividad de ultramar regida por el artículo 74, con un estatuto propio. También es una región ultraperiférica de la Unión Europea. Saint-Barthélemy Francia Colectividad de ultramar con estatuto propio bajo el artículo 74. Su relación con la Unión Europea se rige por la figura de país o territorio de ultramar. Islas Malvinas Administración británica, con soberanía disputada por Argentina La Asamblea General de la ONU pidió a ambos gobiernos negociar una solución pacífica en su Resolución 2065 de 1965. Georgia del Sur y Sándwich del Sur Administración británica, con reclamo de soberanía de Argentina Forman un territorio británico de ultramar separado de las Malvinas. Un comisionado dirige la administración insular. Carecen de población permanente. Anguila Reino Unido Su asamblea electa legisla en asuntos internos. El gobernador conserva atribuciones sobre seguridad interna y regulación de los servicios financieros internacionales. Islas Vírgenes Británicas Reino Unido Cuentan con una legislatura elegida. El gobernador retiene facultades en defensa y seguridad interna, mientras que el Gobierno local puede asumir asuntos de cooperación regional. Islas Caimán Reino Unido Tienen un Parlamento electo y un Gobierno local. El gobernador conserva competencias en defensa y seguridad, con atribuciones locales en ámbitos como el turismo. Montserrat Reino Unido Cuenta con una asamblea electa. El gobernador mantiene facultades sobre seguridad interna y servicios financieros. Islas Turcas y Caicos Reino Unido Tienen una legislatura electa y un gobierno local. El gobernador conserva atribuciones en defensa y relaciones exteriores, con competencias delegadas en asuntos regionales. Aruba Reino de los Países Bajos País autónomo con gobierno propio desde 1986, cuando se separó de las Antillas Neerlandesas. Curazao Reino de los Países Bajos País autónomo con gobierno propio desde la disolución de las Antillas Neerlandesas en 2010. Sint Maarten Reino de los Países Bajos La parte neerlandesa de la isla es un país autónomo desde 2010 y cuenta con su propio Gobierno. Bonaire Países Bajos Municipio especial desde 2010. Un consejo insular y un órgano ejecutivo se encargan de la gestión local, junto con el Gobierno central neerlandés. San Eustaquio Países Bajos Municipio especial con autoridades insulares propias y competencias compartidas con el Gobierno central. Saba Países Bajos Municipio especial con un consejo insular y un ejecutivo que gestiona los asuntos cotidianos de la isla.

¿Por qué Europa defiende estos territorios estratégicos y cuál es el costo real de su independencia?

La Guayana Francesa otorga una ventaja clave gracias al centro espacial de Kourou. Su ubicación próxima al ecuador aprovecha la rotación terrestre para ahorrar combustible al enviar satélites hacia órbitas geoestacionarias. Además, en septiembre de 2026, la Comisión Europea resaltó el valor de sus regiones ultraperiféricas como nexos comerciales y de cooperación marítima regional.

Por su parte, el Reino Unido sostiene un interés militar y económico en las Malvinas. El Ministerio de Defensa británico ratificó ante el Parlamento la permanencia de tropas aéreas, terrestres y navales en el archipiélago. Paralelamente, el yacimiento petrolero Sea Lion desató nuevas tensiones: Londres avala su explotación, mientras Argentina rechaza la iniciativa y acudió a instancias judiciales.

Finalmente, la emancipación política exige financiar servicios básicos y afrontar emergencias climáticas. Tras el paso del huracán Irma en 2017, los Países Bajos destinaron 550 millones de euros para reconstruir Sint Maarten, con hasta 470 millones gestionados mediante el Banco Mundial. El diplomático argentino Julio Ramón Lascano y Vedia definió ante Bloomberg Línea este equilibrio entre gestión propia y auxilio externo como una "autonomía con garantía".