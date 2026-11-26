América Multimedia anuncia alianza estratégica con Panamericana para impulsar nuevas producciones en Perú América Multimedia y Panamericana sellaron una alianza estratégica que incorporará ficciones de Televisa, contenidos deportivos y nuevas propuestas de entretenimiento y producción nacional.

América Multimedia anunció la firma de un acuerdo estratégico con Panamericana, una alianza que busca fortalecer la oferta de contenidos audiovisuales en el país y abrir una nueva etapa de colaboración entre ambas empresas. La iniciativa contempla una visión multiplataforma y una apuesta por impulsar la producción nacional.

A través de un comunicado oficial, Panamericana destacó que esta unión permitirá que dos marcas históricas de la televisión peruana sumen sus fortalezas, manteniendo cada una su propia identidad. El objetivo es ofrecer al público una propuesta de contenidos innovadora, diversa y de calidad, tanto en televisión como en el entorno digital.

Uno de los principales pilares de este acuerdo será la incorporación de ficciones de Televisa, cuyas producciones cuentan con reconocimiento internacional y una trayectoria de conexión con las audiencias peruanas. Estos contenidos formarán parte de la nueva oferta que llegará a los televidentes.

Asimismo, la alianza contempla la incorporación de importantes propiedades y contenidos deportivos, además de nuevas propuestas de entretenimiento y producción nacional. Estas iniciativas estarán dirigidas a las familias peruanas y buscarán ampliar las alternativas audiovisuales disponibles en el mercado local.

En el ámbito comercial, el acuerdo también permitirá ampliar la oferta de espacios y formatos publicitarios, con nuevas oportunidades para los anunciantes. De esta manera, ambas compañías buscan fortalecer su propuesta comercial y generar nuevas posibilidades dentro de la industria audiovisual.

Panamericana precisó que mantendrá su identidad y la conducción exclusiva de su área periodística, garantizando la independencia de su línea editorial. Este punto forma parte de los compromisos establecidos en el comunicado, que busca dejar en claro la autonomía informativa de la televisora.

Finalmente, ambas empresas apuestan por una colaboración que contribuya al desarrollo de una industria audiovisual moderna, competitiva y de calidad, con mayor presencia de contenidos nacionales y propuestas multiplataforma para conectar con las audiencias del Perú.