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Universitaria de 20 años es asesinada tras resistirse al robo de su celular cerca de estación de Línea 1 en SJL

La estudiante de Psicología fue atacada con un arma blanca en el jirón Berlín, cerca de la estación Bayóvar. Cámaras de seguridad registraron al presunto agresor antes del crimen.

Estudiante de Psicología es asesinada en San Juan de Lurigancho tras resistirse a robo de celular
Estudiante de Psicología es asesinada en San Juan de Lurigancho tras resistirse a robo de celularFoto: composición LR
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Flor Margarita Bolívar Pinares, una universitaria de 20 años, fue asesinada tras resistirse al robo de su celular en el jirón Berlín, en la urbanización cinco de Noviembre, en San Juan de Lurigancho (SJL). El crimen ocurrió cerca de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro, cuando la joven se dirigía al cuarto que alquilaba después de salir de clases.

De acuerdo con testigos, un delincuente abordó a la estudiante para arrebatarle sus pertenencias. La joven se resistió al asalto y el sujeto la atacó con un cuchillo en la zona del cuello. El agresor huyó por la misma vía, mientras que la víctima avanzó unos metros en busca de ayuda hasta que perdió el conocimiento y murió debido a la gravedad de sus heridas.

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Ataque contra estudiante en San Juan de Lurigancho

Una cámara de seguridad registró el recorrido de Bolívar Pinares minutos antes del ataque. Las imágenes muestran a la joven cuando caminaba a una cuadra del cuarto que alquilaba y llevaba comida. Quince segundos después, un hombre con gorro, polera y shorts aparece detrás de ella y la sigue por la misma vía.

Vecinos de la urbanización cinco de Noviembre afirmaron que los asaltos son frecuentes en los alrededores de la estación Bayóvar. Además, señalaron que una mototaxi registrada por una cámara después del crimen habría sido utilizada durante el asalto, aunque esta versión todavía es materia de investigación. Los moradores pidieron mayor presencia policial en la zona, una vía utilizada por estudiantes y residentes.

Bolívar Pinares era natural de Cotabamba, en Apurímac, y vivía en Lima desde hace tres años. La joven estudiaba Psicología y estaba a dos años de concluir la carrera. En redes sociales, especialmente en TikTok, compartía reflexiones personales. Sus familiares la recordaron como la menor de su hogar y una persona muy cercana a su familia.

Investigaciones a cargo del Depincri Canto Rey

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Canto Rey quedó a cargo de las diligencias para identificar al autor del homicidio. Los agentes recopilaron las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el jirón Berlín y otras imágenes que permitan reconstruir la ruta seguida por el atacante.

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