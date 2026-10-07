BTS llega a la Línea 1 del Metro de Lima: así luce el nuevo diseño del tren creado por fans para Jimin

Los seguidores peruanos de Jimin, integrante de BTS, sorprenden con el proyecto “A Train of Love for Jimin”, que decorará un tren de la Línea 1 del Metro de Lima. | Difusión

Los seguidores peruanos de Jimin, integrante de BTS, sorprenden con el proyecto “A Train of Love for Jimin”, que decorará un tren de la Línea 1 del Metro de Lima. | Difusión

Los seguidores peruanos de Jimin, integrante de BTS, volvieron a sorprender con un nuevo proyecto para celebrar al artista. La fanbase Jimin Perú 13 anunció “A Train of Love for Jimin”, una iniciativa que llevará la imagen y temática del cantante a uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima.

A través de sus redes sociales, la organización de fans compartió las primeras imágenes del diseño y confirmó que el proyecto ya es una realidad después de meses de preparación. “¡Finalmente podemos anunciarlo!”, señalaron en la publicación, en la que expresaron su emoción por haber concretado la iniciativa.

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El proyecto fue presentado como “un tren lleno de amor” dedicado a Jimin y busca que los seguidores del artista puedan disfrutar de una experiencia temática durante sus viajes en el sistema de transporte limeño. La propuesta utiliza elementos asociados al cantante y a su fandom para intervenir visualmente el tren.

Fanbase prepara más detalles sobre el proyecto dedicado a Jimin

Según explicó Jimin Perú 13, todavía se darán a conocer más detalles sobre la iniciativa y las fechas en las que los seguidores podrán encontrar el tren decorado en la Línea 1.

“Perú celebra a Jimin”, expresó la fanbase en su publicación, acompañando el anuncio con imágenes del diseño. La iniciativa forma parte de las distintas actividades que los seguidores peruanos del integrante de BTS suelen organizar para conmemorar fechas importantes relacionadas con el artista.

Jimin, cuyo nombre completo es Park Ji-min, es integrante de BTS y cuenta con una amplia comunidad de seguidores en Perú. En ese contexto, los proyectos organizados por sus fanbases han incluido actividades en espacios públicos, publicidad y otras iniciativas para celebrar su trayectoria y mantener presente al artista entre sus seguidores.