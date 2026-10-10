Madre de Dios: Vía Interoceánica continúa inhabilitada tras accidente que dañó el puente El Castañal

Con la colaboración de Paolo Peña

El tránsito en la vía Interoceánica Puerto Maldonado–Cusco continúa restringido tras el accidente ocurrido la noche del último viernes, a la altura del km 12, donde una cisterna de matrícula boliviana, que transportaba aproximadamente 4.500 galones de diésel, sufrió un despiste y explotó, ocasionando daños de consideración en el puente El Castañal (Madre de Dios).

Video destacado CASO LICEO: NUEVA DENUNCIA DE 4GR3SIÓN S3XU4L EN MARANGUITA | ARDE TROYA CON OXENFORD

Desde entonces, ingenieros de la empresa IIRSA Sur vienen evaluando la infraestructura afectada para determinar las condiciones de seguridad y establecer el tiempo que demandarán los trabajos de rehabilitación. Entre las alternativas se contempla la instalación de un puente provisional.

La interrupción del tránsito viene generando preocupación y malestar entre la población, especialmente entre los trabajadores y transportistas que utilizan diariamente esta vía para desplazarse hacia sus centros de trabajo y cumplir con sus actividades económicas.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes que informe sobre las medidas a adoptar, los plazos de recuperación de la vía y las alternativas de circulación para los usuarios afectados.

La población y el sector transporte demandan una respuesta oportuna ante una emergencia que compromete la conectividad y el movimiento económico de Madre de Dios.

PUEDES VER: Cusco en alerta por incendio forestal en el Valle Sagrado: humo cubre viviendas y afecta comunidades

No han ingresado carros de abasto a la ciudad, dado que es el único pase que tienen Cusco y Puno con Puerto Maldonado. Tampoco ingresaron cisternas con combustible, es posible que exista escasez de diésel y gasolina en la ciudad,

También, cientos de pasajeros que van de Puerto Maldonado a Cusco y Puno están varados, y los que vienen están pasando por trochas de terrenos privados en el mismo monte y pagando cifras de cinco, 15 y hasta 25 soles.