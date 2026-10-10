Madre de Dios: Vía Interoceánica continúa inhabilitada tras accidente que dañó el puente El Castañal
Camión cisterna de matrícula boliviana, que transportaba aproximadamente 4.500 galones de diésel, sufrió un despiste y explotó en plena carretera que une Puerto Maldonado y el Cusco.
Con la colaboración de Paolo Peña
El tránsito en la vía Interoceánica Puerto Maldonado–Cusco continúa restringido tras el accidente ocurrido la noche del último viernes, a la altura del km 12, donde una cisterna de matrícula boliviana, que transportaba aproximadamente 4.500 galones de diésel, sufrió un despiste y explotó, ocasionando daños de consideración en el puente El Castañal (Madre de Dios).
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Desde entonces, ingenieros de la empresa IIRSA Sur vienen evaluando la infraestructura afectada para determinar las condiciones de seguridad y establecer el tiempo que demandarán los trabajos de rehabilitación. Entre las alternativas se contempla la instalación de un puente provisional.
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La interrupción del tránsito viene generando preocupación y malestar entre la población, especialmente entre los trabajadores y transportistas que utilizan diariamente esta vía para desplazarse hacia sus centros de trabajo y cumplir con sus actividades económicas.
Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes que informe sobre las medidas a adoptar, los plazos de recuperación de la vía y las alternativas de circulación para los usuarios afectados.
La población y el sector transporte demandan una respuesta oportuna ante una emergencia que compromete la conectividad y el movimiento económico de Madre de Dios.
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No han ingresado carros de abasto a la ciudad, dado que es el único pase que tienen Cusco y Puno con Puerto Maldonado. Tampoco ingresaron cisternas con combustible, es posible que exista escasez de diésel y gasolina en la ciudad,
También, cientos de pasajeros que van de Puerto Maldonado a Cusco y Puno están varados, y los que vienen están pasando por trochas de terrenos privados en el mismo monte y pagando cifras de cinco, 15 y hasta 25 soles.