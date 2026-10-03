ERM 2026: horario especial del Metropolitano, Línea 1 y transporte público este domingo 4 de octubre
Los servicios de transporte público en Lima y Callao tendrán horarios especiales este domingo 4 de octubre por las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según la ATU. Revisa los horarios y toma tus previsiones.
Los servicios de transporte público autorizado en Lima y Callao operarán con horarios especiales este domingo 4 de octubre debido a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). La medida busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y asegurar la continuidad de los servicios de transporte.
Horarios especiales del transporte público en Lima y Callao este domingo 4 de octubre
Los principales servicios de transporte público operarán con los siguientes horarios:
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- Metropolitano: el servicio regular de la ruta A funcionará de 5.00 a. m. a 10.50 p. m., y las rutas B y C de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. El servicio de Expreso 1 atenderá de 5.00 a. m. a 10.30 p. m. y el del Expreso 5, de 6.00 a. m. a 5.30 p. m. Los servicios alimentadores operarán hasta las 11.00 p. m., y el servicio especial Grau de 10.00 a. m. a 4.00 p. m.
- Línea 1 del Metro: entrará en funcionamiento desde las 5.30 a. m. hasta las 10.00 p. m. con 334 carreras.
- Línea 2 del Metro: atenderá de 6.00 a. m. a 11.00 p. m. con 317 carreras.
- Corredores complementarios: operarán de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. con sus rutas y servicios habituales.
- Transporte público regular: las unidades autorizadas atenderán de 4.30 a. m. a 12.00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
¿Te desplazas al aeropuerto Jorge Chávez este 4 de octubre?
En este caso, la ATU informó que el servicio AeroDirecto operará en sus seis rutas y horarios habituales, facilitando la conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Además, los taxis autorizados prestarán servicio durante las 24 horas del día.
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El organismo recomienda a los ciudadanos tomar sus previsiones, considerar los tiempos de viaje y utilizar el transporte público autorizado para sus desplazamientos durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre, en la que más de 26 millones de peruanos, con su voto, definirán el futuro de sus regiones, provincias y distritos.