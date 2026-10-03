ERM 2026: horario especial del Metropolitano, Línea 1 y transporte público este domingo 4 de octubre

Los servicios de transporte público autorizado en Lima y Callao operarán con horarios especiales este domingo 4 de octubre debido a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). La medida busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y asegurar la continuidad de los servicios de transporte.

Horarios especiales del transporte público en Lima y Callao este domingo 4 de octubre

Los principales servicios de transporte público operarán con los siguientes horarios:

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Metropolitano: el servicio regular de la ruta A funcionará de 5.00 a. m. a 10.50 p. m., y las rutas B y C de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. El servicio de Expreso 1 atenderá de 5.00 a. m. a 10.30 p. m. y el del Expreso 5, de 6.00 a. m. a 5.30 p. m. Los servicios alimentadores operarán hasta las 11.00 p. m., y el servicio especial Grau de 10.00 a. m. a 4.00 p. m.

el servicio regular de la ruta A funcionará de 5.00 a. m. a 10.50 p. m., y las rutas B y C de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. El servicio de Expreso 1 atenderá de 5.00 a. m. a 10.30 p. m. y el del Expreso 5, de 6.00 a. m. a 5.30 p. m. Los servicios alimentadores operarán hasta las 11.00 p. m., y el servicio especial Grau de 10.00 a. m. a 4.00 p. m. Línea 1 del Metro: entrará en funcionamiento desde las 5.30 a. m. hasta las 10.00 p. m. con 334 carreras.

entrará en funcionamiento desde las 5.30 a. m. hasta las 10.00 p. m. con 334 carreras. Línea 2 del Metro: atenderá de 6.00 a. m. a 11.00 p. m. con 317 carreras.

atenderá de 6.00 a. m. a 11.00 p. m. con 317 carreras. Corredores complementarios: operarán de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. con sus rutas y servicios habituales.

operarán de 5.00 a. m. a 11.00 p. m. con sus rutas y servicios habituales. Transporte público regular: las unidades autorizadas atenderán de 4.30 a. m. a 12.00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

¿Te desplazas al aeropuerto Jorge Chávez este 4 de octubre?

En este caso, la ATU informó que el servicio AeroDirecto operará en sus seis rutas y horarios habituales, facilitando la conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Además, los taxis autorizados prestarán servicio durante las 24 horas del día.

El organismo recomienda a los ciudadanos tomar sus previsiones, considerar los tiempos de viaje y utilizar el transporte público autorizado para sus desplazamientos durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre, en la que más de 26 millones de peruanos, con su voto, definirán el futuro de sus regiones, provincias y distritos.