La circulación vehicular en la avenida Elmer Faucett tendrá una modificación temporal desde este lunes 5 de octubre debido a los trabajos de construcción del primer acceso a la estación E4-05 El Olivar, correspondiente al ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los vehículos de transporte público y particular que se desplacen entre Ventanilla y San Miguel deberán utilizar tres carriles habilitados en ambos sentidos de la vía principal.

La medida contempla el cierre temporal de aproximadamente 400 metros de las vías auxiliares de la avenida Faucett, en el tramo comprendido entre los paraderos Aduanas y El Olivar. Esta intervención permitirá ejecutar las obras de acceso a la futura estación El Olivar, ubicada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y El Olivar.

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ATU implementará señalización y personal para orientar a conductores

Para facilitar la circulación durante el periodo de intervención, las zonas afectadas contarán con señalización destinada a orientar a los conductores y evitar mayores complicaciones en el tránsito. Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP), orientadores y personal técnico de la ATU permanecerán en el área para contribuir a mantener la fluidez vehicular.

La autoridad de transporte recomendó a los usuarios tomar en cuenta las modificaciones al momento de planificar sus desplazamientos, especialmente a quienes utilizan esta vía para trasladarse entre el Callao y los distritos de Lima oeste.

Estación El Olivar registra más del 59% de avance

De acuerdo con el reporte de la ATU, la estación E4-05 El Olivar registra un avance físico total de 59,53%, mientras que la ejecución de sus obras civiles alcanza un progreso de 92,70%.

La ATU señaló que continuará comunicando oportunamente los planes de desvío que implemente el concesionario para la ejecución de las obras de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. El objetivo es facilitar los desplazamientos de los usuarios y reducir el impacto de las intervenciones en el transporte público y particular.