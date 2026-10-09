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EN VIVO: TERREMOTO DE MAGNITUD 7,7 SACUDE PANAMÁ

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Alerta de Tsunami en Perú tras el terremoto de 7,7 en Panamá: Hidrografía de la Marina de Guerra aumenta vigilancia en las costas peruanas

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT) emitió un aviso tras el movimiento sísmico, localizado a 59 kilómetros de Las Tablas, sin confirmar alertas de tsunami para el Perú.

La Marina de Guerra del Perú incrementa la vigilancia en el litoral tras un terremoto de 7,7 grados en Panamá, ocurrido el 9 de octubre de 2026.
La Marina de Guerra del Perú incrementa la vigilancia en el litoral tras un terremoto de 7,7 grados en Panamá, ocurrido el 9 de octubre de 2026.Foto: Andina/Composición LR
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La Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia del litoral nacional luego de un fuerte terremoto registrado frente a las costas de Panamá este viernes 9 de octubre de 2026. La Dirección de Hidrografía y Navegación, mediante el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), difundió información sobre el evento sísmico y comunicó el incremento de las labores de monitoreo.

Posteriormente, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico publicó parámetros preliminares que elevaron la magnitud a 8,0 y situaron la profundidad en 33 kilómetros. El organismo advirtió que el terremoto podía generar olas peligrosas en zonas costeras dentro de las tres horas siguientes al evento.

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La comunicación incluyó a Perú entre los territorios bajo amenaza potencial, junto con Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. El aviso se refiere a una posibilidad de peligro y no constituye, por sí solo, una confirmación de inundación o de daños en el país.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú difundió un aviso de vigilancia intensificada a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis. El reporte, emitido el 9 de octubre, consignó un movimiento sísmico de magnitud 7,6 Mw, con una profundidad de 10 kilómetros y una ubicación de referencia a 59 kilómetros al oeste-suroeste de Las Tablas, en Panamá.

El registro de la entidad peruana identificó al Servicio Geológico de Estados Unidos como fuente de los datos. Por su parte, el informe periodístico de EFE señaló que el organismo estadounidense actualizó la magnitud del terremoto a 7,7. Esta diferencia corresponde a los reportes difundidos sobre el mismo evento, por lo que es importante distinguir el valor consignado en el aviso peruano de la actualización internacional. La información proporcionada no incluye detalles adicionales sobre posibles efectos en las ciudades costeras del Perú ni confirma la emisión de una alerta de tsunami para el territorio nacional.

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