Keiko Fujimori elogió el liderazgo de su homólogo de China y líder del Partido Comunista de China, Xi Jinping, durante una entrevista en la que calificó al mandatario como un "líder fuerte" y resaltó la disciplina de su organización política y los resultados económicos de su gestión.

Ante la pregunta sobre cómo describiría a Xi Jinping, Fujimori respondió que su homólogo "es un líder fuerte". En esa línea, destacó su gestión al frente del partido político, "en donde su presencia le da una organización muy disciplinada".

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Además, señaló que su gestión como presidente de China se refleja en el "crecimiento sostenible" del país y en una "reducción de la pobreza sostenida" durante los últimos años.

Por dichos factores, la mandataria concluyó que "el presidente Xi Jinping es tan querido en su país y admirado en otras partes del mundo".

Contraste con su discurso en 2021

Las expresiones sobre el líder del Partido Comunista de China contrastan con la postura que Keiko Fujimori mantuvo durante la segunda vuelta presidencial de 2021 frente a Pedro Castillo.

El 12 de junio de ese año, frente a la prensa internacional, advirtió que el Perú atravesaba una "confrontación entre el comunismo y una economía libre, entre el control de la prensa y la libertad de expresión".

"El Perú es un nuevo epicentro de confrontación. Confrontación entre el comunismo y una economía libre, entre el control de la prensa y la libertad de expresión. Y hoy que tengo la oportunidad de estar frente a la prensa internacional, quiero también dar mi mensaje al mundo de lo que significa esta batalla para nuestro país. Esta segunda vuelta no es solamente entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Si no estamos enfrentando también al partido político, como además ellos se autodenominan, marxista, leninista, Perú libre".

En esa misma línea, advirtió sobre la influencia de la izquierda en la región y aseguró que defendería el resultado electoral en ese momento.

"Se trata de que el Perú es un país estratégicamente, geopolíticamente hablando, fundamental en Latinoamérica. Y es por eso este intento de la izquierda internacional, de cómo del lugar y con todas estas manipulaciones que hemos visto en mesa, quieren tratar de torcer la voluntad popular".