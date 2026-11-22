Más de 18.500 animales murieron en el litoral peruano: calentamiento del mar agrava falta de alimento Entre enero y octubre se registraron 18.585 muertes de aves y mamíferos marinos. El lobo chusco concentra casi 6 de cada 10 casos. Especialistas advierten que el aumento de la temperatura del mar desplaza a la anchoveta y afecta la alimentación de la fauna.

La fauna del litoral peruano enfrenta una presión creciente, con 18.585 muertes de animales silvestres registradas entre enero y octubre de 2026, principalmente aves y mamíferos marinos.

La fauna del litoral peruano enfrenta una presión creciente, con 18.585 muertes de animales silvestres registradas entre enero y octubre de 2026, principalmente aves y mamíferos marinos. Andina

La fauna del litoral peruano atraviesa un nuevo escenario de presión. Entre enero y octubre de 2026 se registraron 18.585 muertes de animales silvestres, principalmente aves y mamíferos marinos, de acuerdo con un balance elaborado a partir de registros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El registro convierte a 2026 en el tercer año con mayor mortalidad de fauna costera del periodo 2022-2026. Sin embargo, especialistas advierten que las cifras no pueden atribuirse de manera automática a un único factor. Entre las condiciones que pueden explicar parte de las muertes se encuentra el calentamiento del mar asociado a las actuales condiciones climáticas, que altera la disponibilidad de alimento para distintas especies.

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Uno de los principales efectos ocurre con la anchoveta, especie fundamental para la cadena alimentaria del ecosistema marino peruano.

El calentamiento del mar altera la alimentación de la fauna

La bióloga marina e investigadora de la Universidad Científica del Sur, Joanna Alfaro, explicó que el incremento de la temperatura del mar modifica la distribución de la anchoveta, que tiende a desplazarse hacia aguas con condiciones más frías.

Este cambio repercute directamente en aves y mamíferos marinos que dependen de este recurso. Los animales deben recorrer mayores distancias para encontrar alimento y, cuando este escasea, destinan más energía a su supervivencia.

A ello se suman los efectos sobre la reproducción y la crianza. Javier Jara, especialista del Serfor, señaló que diversas necropsias realizadas a ejemplares encontrados muertos evidenciaron cuadros de desnutrición extrema, con animales muy delgados y sin contenido en el aparato digestivo.

La falta prolongada de alimento no solo incrementa el riesgo de muerte. También puede llevar a que los animales reduzcan la energía destinada a reproducirse o cuidar a sus crías, lo que podría generar consecuencias sobre las poblaciones incluso después de que mejoren las condiciones ambientales.

El lobo chusco concentra casi 60% de las muertes

La especie con mayor número de registros es el lobo chusco, con 10.877 ejemplares muertos, equivalente a aproximadamente el 59% del total contabilizado durante los primeros diez meses del año.

La cifra representa cerca del 15% de los 72.651 lobos chuscos registrados por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) durante el censo nacional realizado en marzo de 2026.

El impacto resulta especialmente relevante debido a los antecedentes de esta especie frente a eventos climáticos extremos. Según el Libro rojo de la fauna silvestre amenazada del Perú, después del fenómeno El Niño de 1997-1998 la población de lobos chuscos llegó a disminuir alrededor del 80%.

No obstante, especialistas advierten que el contexto actual no debe compararse de manera directa con aquel episodio sin considerar las diferencias ambientales y epidemiológicas de cada periodo.

2026 registra menos muertes que los años más críticos

Aunque las 18.585 muertes registradas hasta octubre representan un número elevado, el balance es considerablemente menor al observado en los dos años más críticos del periodo analizado.

En 2023 se contabilizaron 265.708 animales muertos, mientras que en 2022 fueron 61.840. Ambos años estuvieron marcados por la mortalidad asociada a la influenza aviar, mientras que en 2023 también coincidieron condiciones relacionadas con El Niño.

Por ello, las cifras históricas no pueden utilizarse para atribuir todas las muertes a una sola causa. La mortalidad de fauna marina responde a la interacción de factores ambientales, disponibilidad de alimento, enfermedades y condiciones particulares de cada especie.

El registro de 2026, sin embargo, vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de la fauna costera frente a los cambios en las condiciones del océano. La reducción de alimento disponible puede afectar no solo a los ejemplares que mueren por desnutrición, sino también a la capacidad de recuperación de las poblaciones.

El impacto definitivo sobre las especies todavía no puede medirse. Para ello será necesario observar la evolución de sus poblaciones y de las condiciones oceanográficas durante los próximos meses.