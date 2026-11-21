Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 El partido por la sexta jornada de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y Atlético Atenea se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Alianza Lima y Atlético Atenea se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley/Atlético Atenea/composición LR

Alianza Lima y Atlético Atenea se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley/Atlético Atenea/composición LR

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO juegan HOY domingo 22 de noviembre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Las dirigidas por Alejandro Schneider llegan a este duelo tras vencer por 3-0 a Wanka en su partido adelantado por el campeonato nacional. En cuanto a Atlético Atenea, cayó 3-1 ante Géminis y espera conseguir el triunfo ante las blanquiazules para seguir escalando posiciones en la tabla.

Canal para ver Alianza Lima vs Atlético Atenea

Alianza Lima vs Atlético Atenea llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Atenea?

El duelo entre Alianza Lima y Atlético Atenea se disputará este domingo 22 de noviembre y arrancará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Atlético Atenea?

El encuentro entre Alianza Lima y Atlético Atenea se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Atlético Atenea por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Historial de Alianza Lima vs Atlético Atenea

Estos son los resultados de los últimos cuatro enfrentamientos entre Alianza Lima y Atlético Atenea.

Alianza Lima 3 -2 Atlético Atenea | 17.01.26

-2 Atlético Atenea | 17.01.26 Alianza Lima 3 -0 Atlético Atenea | 30.11.25

-0 Atlético Atenea | 30.11.25 Atlético Atenea 0- 3 Alianza Lima | 16.03.25

| 16.03.25 Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea | 7.12.24

Pronóstico de Alianza Lima vs Atlético Atenea

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre Atlético Atenea.

Betsson: gana Alianza Lima (1,02), gana Atlético Atenea (10,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,01), gana Atlético Atenea (9,70).

Entradas para Alianza Lima vs Atlético Atenea

La venta de entradas para el encuentro entre Alianza Lima y Atlético Atenea se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.