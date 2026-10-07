Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Caso Liceo Naval: madre de implicado denuncia nueva presunta agresión sexual dentro de Maranguita por parte del principal sospechoso

La información, divulgada por el reportero Jorge Solari, reveló que se llevó a cabo una reunión de emergencia en Maranguita tras la denuncia, lugar en el que se encuentran recluidos.

Las autoridades fueron alertadas y se realizó una reunión de emergencia en Maranguita tras conocerse la situación. Noticia en desarrollo.
Las autoridades fueron alertadas y se realizó una reunión de emergencia en Maranguita tras conocerse la situación. Noticia en desarrollo.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

La madre de uno de los seis internos vinculados al caso Liceo Naval denunció ante la comisaría de San Miguel una presunta nueva agresión sexual contra su hijo, quien permanece en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Según la denuncia difundida este 7 de octubre, el presunto responsable sería el principal sospechoso del caso investigado.

La información fue difundida por el periodista Jorge Solari, quien señaló en X (antes Twitter) que el hecho tendría características similares a la agresión que ya es materia de investigación. De acuerdo con el reporte, la situación fue comunicada a las autoridades y se produjo una reunión de emergencia en Maranguita tras conocerse la denuncia.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

larepublica.pe

Abogado Petrozzi dejó la defensa de involucrado tras diferencias con su madre por vínculo con Milagros Leiva

El abogado Jorge Petrozzi decidió dejar la defensa legal del adolescente que denunció una agresión sexual dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise. Según explicó, su salida se produjo por diferencias con la madre del menor debido al vínculo que esta mantenía con la periodista Milagros Leiva, quien había revelado públicamente la identidad del adolescente durante una transmisión televisiva.

Petrozzi sostuvo que la madre buscaba que participara en una entrevista junto con Leiva y que él condicionó su participación a que la periodista ofreciera nuevamente disculpas públicas por haber expuesto la identidad del menor. Finalmente, el abogado optó por apartarse de la defensa. El Poder Judicial, además, tiene programada una audiencia relacionada con el caso para este viernes 9 de octubre.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Concierto BTS en Perú: revive el show del grupo k-pop en la universidad San Marcos

Caso Liceo Naval: madre de implicado denuncia nueva presunta agresión sexual dentro de Maranguita por parte del principal sospechoso

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La Pampa: Fuerzas especiales iban tras ‘El Chili’, pero fueron emboscados por ‘Los Guardianes de la Trocha’

Indecopi: inmobiliarias están obligadas a informar si proyectos se ubican en zonas de riesgo ante El Niño

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Gobernador regional de Cusco denuncia a Rafael Santos por expresiones racistas

Luis Galarreta y ministros presionan para que Senado aumente facultades delegadas al Gobierno de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y PNP: “Ya no vamos a esperar”