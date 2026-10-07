Caso Liceo Naval: madre de implicado denuncia nueva presunta agresión sexual dentro de Maranguita por parte del principal sospechoso

Las autoridades fueron alertadas y se realizó una reunión de emergencia en Maranguita tras conocerse la situación. Noticia en desarrollo.

Las autoridades fueron alertadas y se realizó una reunión de emergencia en Maranguita tras conocerse la situación. Noticia en desarrollo. Foto: Andina/Composición LR

La madre de uno de los seis internos vinculados al caso Liceo Naval denunció ante la comisaría de San Miguel una presunta nueva agresión sexual contra su hijo, quien permanece en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Según la denuncia difundida este 7 de octubre, el presunto responsable sería el principal sospechoso del caso investigado.

La información fue difundida por el periodista Jorge Solari, quien señaló en X (antes Twitter) que el hecho tendría características similares a la agresión que ya es materia de investigación. De acuerdo con el reporte, la situación fue comunicada a las autoridades y se produjo una reunión de emergencia en Maranguita tras conocerse la denuncia.

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Abogado Petrozzi dejó la defensa de involucrado tras diferencias con su madre por vínculo con Milagros Leiva

El abogado Jorge Petrozzi decidió dejar la defensa legal del adolescente que denunció una agresión sexual dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise. Según explicó, su salida se produjo por diferencias con la madre del menor debido al vínculo que esta mantenía con la periodista Milagros Leiva, quien había revelado públicamente la identidad del adolescente durante una transmisión televisiva.

Petrozzi sostuvo que la madre buscaba que participara en una entrevista junto con Leiva y que él condicionó su participación a que la periodista ofreciera nuevamente disculpas públicas por haber expuesto la identidad del menor. Finalmente, el abogado optó por apartarse de la defensa. El Poder Judicial, además, tiene programada una audiencia relacionada con el caso para este viernes 9 de octubre.