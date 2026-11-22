El proceso en la página web de la Tinka se ha simplificado. Para participar, sigue estos pasos:

1. Accede a la página web oficial.

2. Selecciona tu forma de juego: puedes elegir tu jugada manualmente o permitir que el sistema genere una al azar.

3. Recarga el monto que deseas gastar.

4. Haz clic en "comprar", y el saldo será descontado de tu cuenta.

5. Si aún no estás registrado, deberás suscribirte de manera gratuita, proporcionando tu DNI, nombres, fecha de nacimiento y número de contacto.