Resultados de La Tinka del domingo 22 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Los jugadores podrán intentar ganar el premio mayor o premios menores de La Tinka, dependiendo de los aciertos en sus boletos.
Este domingo 22 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/11.250.627 Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Resultados de La Tinka del domingo 22 noviembre
¿Cómo comprar una Tinka?
El proceso en la página web de la Tinka se ha simplificado. Para participar, sigue estos pasos:
1. Accede a la página web oficial.
2. Selecciona tu forma de juego: puedes elegir tu jugada manualmente o permitir que el sistema genere una al azar.
3. Recarga el monto que deseas gastar.
4. Haz clic en "comprar", y el saldo será descontado de tu cuenta.
5. Si aún no estás registrado, deberás suscribirte de manera gratuita, proporcionando tu DNI, nombres, fecha de nacimiento y número de contacto.