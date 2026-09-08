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Sociedad

Oleajes anómalos del 9 al 13 de septiembre: Marina lanza alerta y piden suspender actividades de pesca

Las olas podrían superar las condiciones normales del mar a partir de este fenómeno. Defensa Civil recomienda proteger a la población, suspender actividades portuarias y pesqueras, y asegurar las embarcaciones.

Oleajes anómalos en el Perú
Oleajes anómalos en el Perú | Foto: Andina
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La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú informó que entre los días 9 y 13 de septiembre se registrarán oleajes ligeramente intensos en el litoral peruano. A causa de este fenómeno, las olas podrían presentar un tamaño y una fuerza un poco mayores a lo habitual, superando las condiciones normales del mar.

Ante el anuncio, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades a orientar a la población a protegerse, evitando exponerse al evento, y recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y retirar las flotas pequeñas a tierra firme.

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Oleajes anómalos en Perú del 9 al 13 de septiembre: impactos por zona

Según el Aviso Especial No. 035 de la Dihidronav, el evento se presentará primero en el litoral norte, donde habrá oleaje de ligera intensidad desde la madrugada del miércoles 9. En tanto, en el litoral centro, desde Salaverry hasta Chancay, esto se dará desde horas de la mañana de ese mismo día, mientras que de Chancay hasta San Juan de Marcona, el arribo se registrará desde la tarde de ese día.

En el caso del litoral sur, la entidad prevé la llegada del oleaje ligero desde la tarde del viernes 11. Adicionalmente, precisa que el evento estará presente en el litoral hasta el domingo 13 y tendrá mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste.

Recomendaciones para autoridades y la población

La Dihidronav de la Marina recomendó a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar acciones y/o daños personales o materiales.

Asimismo, Indeci sugirió suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones, retirar las flotas pequeñas a tierra firme y evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como no realizar campamentos cerca de las zonas de playa.

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