Ingreso gratis a museos navales: Marina de Guerra ofrece visitas guiadas sin costo durante octubre

Una gran oportunidad para conocer nuevos ambientes culturales se presenta. La Marina de Guerra del Perú anunció que durante todo el mes de octubre ofrecerá visitas guiadas gratuitas a sus museos navales con el fin de acercar la historia y tradición naval del país a la población. La invitación está abierta para familias, estudiantes y público en general.

La medida es implementada con motivo de la conmemoración del 205.º aniversario de la institución y el 147.º aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos. En los espacios, la ciudadanía podrá conocer el legado histórico de la Marina y de destacados personajes vinculados a la historia naval.

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Museos y horarios disponibles para recorrer gratis durante octubre de 2026

Según la Marina de Guerra del Perú, estos serán los museos habilitados para visitar durante octubre sin costo alguno:

Museo Naval del Perú: Av. Jorge Chávez 123, Callao

Av. Jorge Chávez 123, Callao Museo Naval Casa Grau: Jr. Huancavelica 170, Cercado de Lima

Jr. Huancavelica 170, Cercado de Lima Casa Museo Gran Almirante Grau: calle Tacna 662, Piura

El horario de atención en todos los casos será de 9.00 a. m. a 4.00 p. m.

¿Qué se puede conocer durante las visitas?

Durante los recorridos a los museos navales, los visitantes podrán conocer piezas históricas, documentos, objetos y otros elementos que forman parte del patrimonio histórico naval del país. Tan solo el Museo Naval del Perú alberga una amplia colección histórica dividida en más de 10 salas de exhibición que abarcan desde la época prehispánica hasta la actualidad.

La Marina de Guerra del Perú invita a las familias, estudiantes y público en general a aprovechar esta oportunidad para conocer la historia y patrimonio naval, y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el mar y la institución. El acceso completamente gratuito estará disponible hasta el sábado 31 de octubre.