Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Ingreso gratis a museos navales: Marina de Guerra ofrece visitas guiadas sin costo durante octubre

Familias, estudiantes y público en general están invitados a explorar el legado histórico naval del país en tres museos ubicados en Lima, Callao y Piura. Revisa los detalles en esta nota.

Recorridos gratuitos en museos navales del Perú
Recorridos gratuitos en museos navales del PerúFoto: GORE Callao
Por
google iconLa República en Google

Una gran oportunidad para conocer nuevos ambientes culturales se presenta. La Marina de Guerra del Perú anunció que durante todo el mes de octubre ofrecerá visitas guiadas gratuitas a sus museos navales con el fin de acercar la historia y tradición naval del país a la población. La invitación está abierta para familias, estudiantes y público en general.

La medida es implementada con motivo de la conmemoración del 205.º aniversario de la institución y el 147.º aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos. En los espacios, la ciudadanía podrá conocer el legado histórico de la Marina y de destacados personajes vinculados a la historia naval.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Puedes ver

DNI gratis: Reniec ofrece trámites, asesoría y entregas hasta el 11 de octubre en Lima y regiones

lr.pe

Museos y horarios disponibles para recorrer gratis durante octubre de 2026

Según la Marina de Guerra del Perú, estos serán los museos habilitados para visitar durante octubre sin costo alguno:

  • Museo Naval del Perú: Av. Jorge Chávez 123, Callao
  • Museo Naval Casa Grau: Jr. Huancavelica 170, Cercado de Lima
  • Casa Museo Gran Almirante Grau: calle Tacna 662, Piura

El horario de atención en todos los casos será de 9.00 a. m. a 4.00 p. m.

¿Qué se puede conocer durante las visitas?

Durante los recorridos a los museos navales, los visitantes podrán conocer piezas históricas, documentos, objetos y otros elementos que forman parte del patrimonio histórico naval del país. Tan solo el Museo Naval del Perú alberga una amplia colección histórica dividida en más de 10 salas de exhibición que abarcan desde la época prehispánica hasta la actualidad.

La Marina de Guerra del Perú invita a las familias, estudiantes y público en general a aprovechar esta oportunidad para conocer la historia y patrimonio naval, y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el mar y la institución. El acceso completamente gratuito estará disponible hasta el sábado 31 de octubre.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ingreso gratis a museos navales: Marina de Guerra ofrece visitas guiadas sin costo durante octubre

BTS ya está en Lima y recibe inesperado homenaje: una calle en Surco llevará el nombre del grupo

BTS en Lima: cierres y desvíos por conciertos en el Estadio San Marcos este 7, 9 y 10 de octubre

Sociedad

BTS en Lima: cierres y desvíos por conciertos en el Estadio San Marcos este 7, 9 y 10 de octubre

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

DNI gratis: Reniec ofrece trámites, asesoría y entregas hasta el 11 de octubre en Lima y regiones

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

¿Efecto César Acuña?: Alianza para el Progreso solo alcanzó a ganar en 8 distritos de Lambayeque

Resultados en Villa María del Triunfo: David Morales y Guido Iñigo disputan primer lugar, según la ONPE

Resultados ONPE: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo de actas