La NASA capta desde el espacio el desierto florido de Atacama: las lluvias de El Niño lo tiñeron de púrpura y blanco en 2026 Este fenómeno se relaciona con el fortalecimiento de El Niño, que permitió más precipitaciones, hidratando el suelo árido y despertando semillas latentes.

El desierto de Atacama, considerado uno de los lugares más secos del planeta, se cubrió de flores tras un invierno lluvioso en 2026, según imágenes de la NASA. | Foto: NASA

El desierto de Atacama, considerado uno de los lugares más secos del planeta, se cubrió de flores tras un invierno lluvioso en 2026, según imágenes de la NASA. | Foto: NASA

Las laderas del desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta, se cubrieron de flores púrpuras y blancas durante la primavera austral de 2026. El Observatorio Terrestre de la NASA difundió el 19 de noviembre imágenes del fenómeno, que ocurrió tras un invierno inusualmente lluvioso en el norte de Chile. Las precipitaciones coincidieron con el fortalecimiento de El Niño en el Pacífico tropical.

En terreno, un equipo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso combinó fotografías, vuelos de drones y observaciones desde el espacio para estudiar el fenómeno. El proyecto busca cartografiar cómo cambia la diversidad de plantas según el lugar y el momento de la temporada, con el fin de orientar la conservación y la planificación del uso del suelo.

En esta fotografía tomada el 24 de octubre de 2026, se pueden apreciar manchas de Cistanthe de color rojo púrpura durante su floración en el desierto de Atacama. Foto: LabGRS-Instituto de Geografía-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

¿Por qué el desierto de Atacama recibió lluvias históricas y nevadas inusuales?

Las precipitaciones invernales hidrataron el suelo árido y permitieron la germinación de semillas latentes en el desierto de Atacama. Este fenómeno coincidió con el fortalecimiento de El Niño. De acuerdo con la NASA, ese evento debilita el anticiclón subtropical del Pacífico y, al combinarse con un bloqueo atmosférico al sur del continente, impulsa las tormentas hacia latitudes cercanas al ecuador.

Las precipitaciones invernales ayudaron a despertar semillas latentes en el norte de Chile. Foto: NASA

Entre el 14 y el 21 de julio, diversos sistemas frontales absorbieron humedad de un río atmosférico y cubrieron una franja desde la Región de Atacama hasta Los Lagos, con máxima intensidad los días 16 y 17. La Dirección Meteorológica de Chile calificó este episodio como "uno de los eventos de precipitación más importantes registrados durante el mes en las últimas décadas".

Posteriormente, en agosto, dos temporales consecutivos dejaron nevadas en el norte chileno. La segunda tormenta alcanzó un despliegue extraordinario: las imágenes del satélite Terra confirmaron que el manto blanco descendió desde los Andes, cruzó el núcleo hiperárido y rozó la costa del Pacífico al sur de Antofagasta.

La flor de Nolana blanca cubre una ladera en el desierto de Atacama durante su floración, como se puede apreciar en esta fotografía tomada el 24 de septiembre de 2026. Foto: LabGRS-Instituto de Geografía-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

¿Por qué el desierto florido marca un récord histórico en la era satelital?

Los satélites Landsat 8 y Landsat 9 de la NASA registraron dos fases consecutivas de un fenómeno botánico sin precedentes al suroeste de Copiapó, con tomas efectuadas el 14 de septiembre y el 24 de octubre. Esas imágenes permiten contrastar la evolución del paisaje en sectores próximos al Parque Nacional Desierto Florido y dentro de una zona prioritaria por su relevancia biológica.

Durante la etapa inicial predominaron los suspiros blancos (Nolana baccata), de acuerdo con el investigador Andrés Moreira-Muñoz. En contraste, hacia finales del mes siguiente aparecieron extensas franjas rojizas y púrpuras de pata de guanaco, especie que el especialista en teledetección Roberto Chávez vinculó con Cistanthe longiscapa o algún ejemplar afín.

Un análisis científico de 2019 contabilizó apenas 13 eventos similares en Atacama entre 1981 y 2015. Ante dicha trayectoria, Moreira-Muñoz declaró al Observatorio Terrestre que el episodio de 2026 parece ser el más significativo hasta la fecha, en términos de su extensión, intensidad y duración desde el inicio de las observaciones orbitales.