➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este lunes 23 de noviembre?
Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval y descubre qué tienen preparado los astros para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos.
El horóscopo de Jhan Sandoval para este lunes 23 de noviembre llega con importantes mensajes para los 12 signos del zodiaco. Las predicciones astrales apuntan a una jornada favorable para tomar decisiones en el amor, fortalecer vínculos personales y aprovechar nuevas oportunidades laborales. Asimismo, los astros invitan a actuar con prudencia en temas económicos y a escuchar la intuición para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir durante el día.
Horóscopo de hoy, lunes 23 de noviembre
- Aries: Tienes tantas cosas por avanzar que será necesario que tengas una agenda de actividades para que puedas manejarte con cierta programación. Solo así lograrás concretar todos tus objetivos.
- Tauro: Si tienes personas a tu cargo, no te conviene criticar a un subordinado por los errores que ha cometido. Necesitas orientarlo y ser paciente con su aprendizaje. En el amor, expresa tus sentimientos.
- Géminis: Te han puesto metas más altas y ha llegado el momento de cambiar tu estrategia si deseas alcanzar estos nuevos objetivos. En lo familiar, un ser querido necesita de ti. No lo abandonarás.
- Cáncer: Se presentará un problema que podrás resolver si reflexionas y evalúas bien la estrategia antes de entrar en acción. Cuida tus ingresos y no realices compras que por ahora no son necesarias.
- Leo: No descuides esa posibilidad de negocio que tienes en manos. De ti depende conversar y llegar a un acuerdo muy favorable. En el amor, no dejes escapar esa oportunidad amorosa por orgullo.
- Virgo: Estás por escuchar una propuesta laboral que resultaría más temporal que estable. La descartarás y esperarás algo mejor. En el amor, alguien que desea recuperarte se volverá a acercar.
- Libra: Tu eficacia y deseo por ayudar a los demás te haría cargar con responsabilidades que no son tuyas. Pon un límite a tus superiores y compañeros. En el amor, libérate de lo que te hace daño.
- Escorpio: Sientes que tu esfuerzo no está siendo realmente compensando y buscarás la manera de hablar con tus superiores para plantear la posibilidad de un aumento salarial. Lograrás tu objetivo.
- Sagitario: Necesitas trabajar más para poder cubrir todo lo que tienes pendiente en lo económico. Buscarás horas extras o actividades paralelas que te permiten multiplicar tus ingresos.
- Capricornio: Un familiar volverá a pedirte apoyo económico, pero en estos momentos no puedes brindarle dicha ayuda y tendrás que decirlo claramente. O de lo contrario te sentirás comprometido.
- Acuario: Tendrás un ingreso extra de dinero y deberás de ahorrarlo para cualquier imprevisto. No te conviene gastarlo. En el amor, tu magnetismo aumenta. Habrá muchas miradas a tu alrededor.
- Piscis: Compartirás tu experiencia con un compañero que está teniendo complicaciones con su gestión laboral. Tus conocimientos han aumentado y lo demostrarás. En el amor, esa persona se comunicará.