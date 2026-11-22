Partidos de hoy, lunes 23 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de los distintos encuentros en los campeonatos a nivel sudamericano y europeo.
Los partidos del lunes 23 de noviembre de 2026 incluyen encuentros en los distintos campeonatos europeos y sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Levante vs Elche, Brentford contra Everton y Monza ante Fiorentina. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este lunes también habrá acción en el fútbol sudamericano. En países como Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay continuará la jornada deportiva con los distintos partidos en sus respectivas ligas.
Partidos de LaLiga de España HOY
- Levante vs Elche
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Brentford vs Everton
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Monza vs Fiorentina
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Newell’s Old Boys
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Real Oruro vs Guabirá
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Universitario de Vinto vs GV San José
- Hora: 4.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Internacional vs Vitória
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
- Botafogo vs São Paulo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Premiere
- Santos vs Grêmio
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- 2 de Mayo vs San Lorenzo
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Nacional Asunción vs Cerro Porteño
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Juventud vs Defensor Sporting
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Albion vs Danubio
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium