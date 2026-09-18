Carlos Bromley: “Toca implementar una política pública que inserte la salud mental en los colegios”

La denuncia de violencia sexual realizada por un escolar contra 10 estudiantes del mismo colegio es la expresión más contundente que la violencia ha tomado al país y comprometido a sectores vulnerables como los adolescentes, advirtió el médico psiquiatra Carlos Bromley.

Consultado por La República, el especialista considera que "es un hecho trágico que involucra al ambiente familiar y académico, donde ni padres ni profesores han podido advertir esta posibilidad y realizar intervenciones preventivas".

Video destacado KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Bromley manifiesta que los adolescentes enfrentan esta etapa crítica de la vida viviendo en hogares vacíos con padres ausentes o violentos o consumidores de alcohol y otras drogas, que no cumplen con la responsabilidad de formarlos en valores y principios sanos, empáticos, con respeto y buen trato por el otro y con consideración por la vida de los demás.

Y los colegios, dice, no han asumido que, además de instrucción también son responsables de la formación en valores y principios de sus alumnos.

PUEDES VER: Caso Liceo Naval: profesores acompañantes en el bus podrían afrontar hasta 26 años de cárcel por delito en comisión por omisión

"Toca implementar una política pública que inserte la salud mental en las instituciones educativas de manera decisiva y sin mayor miramiento, tanto a través de cursos de salud mental en la malla curricular como de intervenciones directas en la comunidad educativa brindando un acompañamiento psicológico sostenido a los estudiantes, talleres de habilidades socioemocionales para propiciar su integración y, evaluaciones para detectar estudiantes con probables problemas de salud mental para ser derivados para su atención en los establecimientos de salud del Minsa así como capacitar docentes y tutores en el manejo de conflictos", señala el destacado psiquiatra.

Y añade: "También resulta necesario activar las Escuelas de Padres para brindarles apoyo y capacitación en la mejora de la convivencia familiar a través de herramientas prácticas para la crianza de sus hijos".

En este contexto, finaliza Bromley, urge cumplir con la normativa de contar con psicólogos en los colegios para que, en el cumplimiento de sus competencias participen activamente en las tareas de promoción y prevención en salud mental y fomentar una cultura de paz necesaria para la armonía del país.

Crece la violencia en las escuelas

Entre tanto, en lo que va del año se produjeron 11.791 casos de violencia escolar en el país.

Los datos fueron arrojados por un informe realizado sobre violencia en las escuelas primarias y secundarias de Perú, desarrollado por SiseVe, una plataforma oficial del Ministerio de Educación (Minedu) para reportar casos de violencia escolar.

Los episodios ocurrieron en el periodo de enero a agosto del 2026. De ellos, 4.545 son de carácter psicológico, 5.187 de índole físico y 2.059 de tipo sexual en escuelas públicas y privadas.

"Las enfermedades mentales tales como la depresión, la ansiedad, los brotes psicóticos y la profunda falta de sueño entre los alumnos de seis a 18 años están haciendo estragos en la comunidad escolar”, dice la profesora Glenda Calderón.

En efecto, las agresiones escolares aumentaron 18,5% en 2026. El incremento volvió a poner el foco sobre los mecanismos de prevención dentro y fuera de las aulas, así como sobre la necesidad de una respuesta coordinada entre familias, estudiantes, docentes y autoridades educativas.

PUEDES VER: Fiscalía evalúa internación preventiva contra estudiantes del Liceo Naval denunciados por abuso sexual

Son 4.048 los actos de violencia reportados en Lima Metropolitana, 379 en Lima provincias, 73 en Tumbes, 692 en Piura, 490 en Lambayeque, 246 en Cajamarca, 530 en La Libertad y 199 en Amazonas.

Asimismo, 322 en San Martín, 353 en Huánuco, 100 en Pasco, 552 en Junín, 57 en Huancavelica, 414 en Ica, 197 en Ayacucho, 730 en Arequipa, 97 en Moquegua, 354 en Tacna, 109 en Puno, 411 en Cusco, 55 en Madre de Dios, 200 en Ucayali, 123 en Loreto, 540 en Áncash y 67 en Apurímac.

La violencia escolar es todo acto o conducta que atenta contra la integridad física y psicológica de las y los estudiantes, la cual puede ocurrir dentro o fuera de la IE, o en el trayecto de esta al hogar. Asimismo, puede darse a través de medios virtuales.

El acto de violencia puede ser ejercido por uno o más estudiantes o por el personal de la IE, en el contexto escolar presencial o a distancia. La agresión puede ser física, psicológica o sexual, esto genera daños emocionales en niñas, niños y adolescentes; inclusive puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos de riesgos que ocasionan enfermedades, lesiones y problemas sociales.

Asimismo, afecta de manera negativa en los procesos de aprendizaje e incide en la interrupción de los estudios, lo que dificulta la continuidad educativa.