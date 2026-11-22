Virgen de la Candelaria: IPD revela que evento en el Estadio Nacional no contaba con personal de seguridad, instalación de sonido ni baños El IPD expresó su disposición para reprogramar la festividad, siempre que se cumplan las exigencias de seguridad y se gestionen las autorizaciones requeridas por las autoridades competentes.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno no cumplió con los requisitos necesarios, como contratación de seguridad y permisos válidos.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó que la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno no cumplió con los requisitos necesarios, como contratación de seguridad y permisos válidos. Foto: composición LR

La presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, programada para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional, no pudo realizarse debido al incumplimiento de los requisitos de seguridad y logística. Así lo informó el Instituto Peruano del Deporte (IPD) mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que detalló las condiciones que encontró antes de autorizar el uso del recinto.

Según el pronunciamiento de la institución, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), responsable de organizar la actividad, no había contratado personal de seguridad ni dispuesto la instalación de equipos de sonido y baños portátiles. A ello se sumó la falta de permisos y garantías obligatorias para desarrollar un espectáculo de estas características.

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IPD detalla las irregularidades que impidieron realizar la presentación en el Estadio Nacional

En su comunicado, el IPD precisó que la organización tampoco había presentado las autorizaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Defensa Civil y el Ministerio del Interior. Estos documentos eran necesarios para garantizar las condiciones de seguridad del evento y permitir su desarrollo conforme a las disposiciones legales.

El organismo deportivo también señaló que la Prefectura de Lima realizó una verificación en el Estadio Nacional durante la jornada del domingo y constató que la federación organizadora no contaba con las garantías correspondientes. Esta situación llevó al IPD a descartar la apertura de las puertas del recinto.

La institución explicó que no podía habilitar el ingreso de los asistentes mientras no se cumplieran las exigencias establecidas por ley. En el documento, sostuvo que su responsabilidad comprende proteger la integridad de los espectadores, artistas y trabajadores que participarían en la actividad.

La presentación de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional fue cancelada por incumplir requisitos de seguridad y logística, informa el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

¿Cómo se gestionó el uso del Estadio Nacional para la festividad de la Virgen de la Candelaria?

El comunicado del IPD también precisó que el Ministerio de Cultura presentó la solicitud formal para utilizar exclusivamente el Estadio Nacional el pasado 17 de noviembre. El pedido se realizó en el marco del Convenio Marco suscrito entre ambas instituciones y del acuerdo que el sector Cultura había establecido con la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.

De acuerdo con la versión del organismo deportivo, desde que recibió la solicitud brindó las facilidades para que la expresión cultural puneña pudiera presentarse en el principal escenario deportivo del país. No obstante, aclaró que la federación debía encargarse de gestionar los permisos y las garantías necesarias para concretar la actividad.

Finalmente, el IPD expresó su pesar por los inconvenientes ocasionados a los artistas, danzantes y familias que se prepararon para participar en la presentación. Asimismo, manifestó que mantiene su disposición para facilitar la realización del evento en una nueva fecha, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad y se obtengan las autorizaciones exigidas por las autoridades.