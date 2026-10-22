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Sociedad

¿Qué carrera estudió Chantal, la única hija que tuvo Alejandro Toledo junto a Eliane Karp?

Durante la visita, que duró casi dos horas, Chantal Toledo llegó al penal acompañada de su tío. La reunión se da en medio de la solicitud de indulto humanitario para su padre, quien cumple condena por vínculos con Odebrecht.

La visita de Chantal al penal de Barbadillo marca su retorno a la vida pública tras tres años, donde se reunió con su padre, el expresidente Alejandro Toledo, el 18 de octubre de 2026.
La visita de Chantal al penal de Barbadillo marca su retorno a la vida pública tras tres años, donde se reunió con su padre, el expresidente Alejandro Toledo, el 18 de octubre de 2026.Foto: difusión/Composición LR
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Chantal Nathalie Toledo Karp, hija mayor del expresidente Alejandro Toledo y de Eliane Karp, estudió Economía y continuó su preparación académica en instituciones de Perú, Francia y Estados Unidos. Su trayectoria incluye una maestría en Economía Ambiental y un doctorado especializado en Economía Agrícola y de Recursos, de acuerdo con la información difundida sobre su formación profesional.

La hija del exmandatario volvió a aparecer en la escena pública peruana tras visitar a su padre en el penal de Barbadillo el domingo 18 de octubre de 2026. El encuentro se produjo luego de tres años de reclusión de Toledo y marcó la primera vez que Chantal acudió a verlo a prisión. La mujer, de 44 años, reside en Estados Unidos y llegó al Perú el viernes previo a la visita.

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Chantal Toledo: qué estudió la hija de Alejandro Toledo y Eliane Karp

La formación universitaria de Chantal Toledo comenzó en el campo de la Economía. Realizó estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y también en Toulouse, Francia. Posteriormente, amplió su especialización con estudios de posgrado orientados al análisis de los vínculos entre la actividad económica y los recursos naturales.

Como parte de su preparación académica, obtuvo una maestría en Economía Ambiental en la Escuela de Economía de París. Después cursó un doctorado en Economía Agrícola y de Recursos en la Universidad de California, Berkeley, una institución estadounidense reconocida por su actividad académica y de investigación. Estos estudios conforman la trayectoria educativa que se conoce públicamente sobre la hija mayor del expresidente.

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La visita de Chantal Toledo a su padre en Barbadillo tras 15 años alejada de la atención pública

Chantal llegó al penal de Barbadillo acompañada de su tío Pedro Toledo, hermano del exmandatario. De acuerdo con imágenes difundidas por América Noticias, una camioneta vinculada a la sociedad conyugal Toledo-Karp arribó al establecimiento a las 2.10 p. m. Ambos ingresaron sin ofrecer declaraciones a los periodistas que se encontraban en el lugar.

La visita se prolongó cerca de dos horas y Chantal salió del centro penitenciario después de las 4.00 p. m. El encuentro ocurrió mientras la defensa de Alejandro Toledo impulsa una solicitud de indulto humanitario. El expresidente cumple dos condenas: una de 20 años y seis meses por el caso de los sobornos vinculados a Odebrecht en la carretera Interoceánica, y otra de 13 años y cuatro meses por el caso Ecoteva, relacionado con operaciones inmobiliarias y fondos de origen ilícito.

La visita de Chantal también se produce después de que Zaraí Toledo, otra de las hijas del exmandatario, acudiera a verlo por separado. Ambos encuentros tuvieron lugar en Barbadillo, donde Toledo permanece bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario.

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