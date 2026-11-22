Se informa a los residentes de Lima que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado un corte de agua programado para este lunes 23 de noviembre de 2026 , afectando a varios sectores de la ciudad durante extensas horas.

La empresa estatal ha comunicado que esta suspensión se debe a labores de mantenimiento en el sistema de suministro. En ciertas zonas, el corte se extenderá hasta 13 horas , por lo cual se recomienda a las familias prepararse adecuadamente y almacenar agua previamente.

Sedapal confirma corte de agua este 23 de noviembre: distritos y horarios

De acuerdo con el cronograma compartido por Sedapal, la suspensión afectará sectores puntuales como Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador .

No se interrumpirá el servicio en la totalidad de estos distritos, sino en ciertas urbanizaciones, comunidades y grupos residenciales.

Horarios previstos:

Distrito Inicio del corte Restablecimiento previsto Villa María del Triunfo 8:00 a. m. 8:00 p. m. San Juan de Lurigancho 9:00 a. m. 10:00 p. m. Villa El Salvador 8:00 a. m. 8:00 p. m.

En Villa María del Triunfo, el corte afectará áreas como Señor de los Milagros, Unión y Paz, Las Terrazas de Villa, Las Torres de Melgar, Altos de Manuel Scorza, Los Balcones de Villa y Villa Victoria, entre otras.

En San Juan de Lurigancho, el asentamiento humano Agrupación 21 de Enero y sectores dentro del área 418 se verán afectados.

Para Villa El Salvador, las áreas comprometidas incluyen sectores de los grupos residenciales 1 y 6, así como la Cooperativa Virgen de Cocharcas, Mercado Unicachi, Villa Jesús, José María Arguedas, República de Francia, San Ramón, Cruz de Motupe y Villa del Mar.

¿Cómo verificar si tu vivienda será afectada por el corte de agua este lunes 23 de noviembre?

Sedapal ha recordado que los usuarios tienen la posibilidad de verificar si su vivienda está dentro de las áreas afectadas a través de sus canales oficiales.

Para consultar, es posible acceder a la plataforma de cortes de agua de la empresa donde se detalla la programación por distrito, sector y horario.

Además, Sedapal ofrece su línea de atención Aquafono, (01) 317-8000, para información sobre las suspensiones del servicio y resolución de problemas relacionados con el agua.

La empresa sugiere almacenar agua potable en recipientes limpios y cerrados, priorizar su uso para alimentación e higiene personal, y evitar desperdicios mientras dure el corte.

Se recuerda que los horarios de reanudación pueden sufrir cambios dependiendo del avance de los trabajos técnicos. Por lo tanto, es fundamental consultar las actualizaciones oficiales antes del inicio del corte.