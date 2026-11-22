Minedu adelanta el fin del año escolar 2026 por fenómeno El Niño: conoce AQUÍ las regiones y fechas confirmadas Las autoridades educativas modificaron el calendario escolar en cuatro regiones del norte del Perú ante el riesgo de lluvias intensas. Conoce las nuevas fechas de culminación y qué pasará con los estudiantes.

¡Cambio en el calendario escolar! El fenómeno El Niño obligó a las autoridades educativas a adelantar la culminación del año escolar 2026 en diferentes regiones del norte del Perú. La medida busca proteger a los estudiantes ante las lluvias intensas, inundaciones y daños en la infraestructura de los colegios, situaciones que ya afectan el desarrollo normal de las clases.

De acuerdo con la información difundida por Infobae y RPP, los cambios comprenden Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde estudian más de 1.400.000 escolares de inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, las fechas de culminación no serán iguales en todas las regiones.

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¿Qué regiones adelantan el cierre del año escolar 2026 por el fenómeno El Niño?

Las autoridades regionales de Educación establecieron nuevas fechas para finalizar las actividades académicas, considerando las condiciones climáticas y la necesidad de proteger a la comunidad escolar.

Región Nueva fecha de culminación Tumbes 20 de noviembre de 2026 Piura 27 de noviembre de 2026 La Libertad 2 de diciembre de 2026 Lambayeque 4 de diciembre de 2026

Tumbes fue la primera región en culminar sus actividades escolares, el viernes 20 de noviembre. La decisión respondió a las lluvias que provocaron inundaciones en instituciones educativas y complicaciones para el desplazamiento de estudiantes y docentes.

En Piura, las autoridades reprogramaron las jornadas académicas para finalizar el viernes 27 de noviembre. Mientras tanto, La Libertad concluirá el miércoles 2 de diciembre y Lambayeque el viernes 4 de diciembre.

Las familias deberán revisar las comunicaciones de sus instituciones educativas y UGEL correspondientes, debido a que pueden existir disposiciones específicas para determinados colegios.

¿Por qué el fenómeno El Niño obligó a terminar antes las clases escolares?

El adelanto del calendario responde al riesgo que representan las lluvias intensas y sus posibles consecuencias sobre la infraestructura educativa y las vías de acceso a los colegios.

En Tumbes, por ejemplo, las precipitaciones inundaron aulas y patios del colegio Miguel Grau, ubicado en Puerto Pizarro. La situación generó preocupación entre las autoridades debido a la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen.

Miguel Nizama, director regional de Educación de Tumbes, explicó que la activación de quebradas puede dificultar el tránsito y poner en riesgo a los escolares que necesitan desplazarse diariamente hacia sus centros de estudio.

En La Libertad, las autoridades señalaron que la modificación del calendario no impedirá cumplir con el mínimo de días lectivos establecido por el Ministerio de Educación, debido a la reorganización de las jornadas académicas.

Minedu destina más de S/460 millones para proteger colegios ante lluvias

Como parte de las medidas de prevención frente al fenómeno El Niño, el Ministerio de Educación aprobó un presupuesto superior a S/460 millones para intervenir instituciones educativas públicas expuestas a lluvias intensas.

Los recursos estarán destinados principalmente a trabajos de mantenimiento y prevención, como la reparación de techos y la mejora de sistemas de drenaje, canaletas e instalaciones sanitarias y eléctricas.

Según la programación difundida, la intervención beneficiará a más de 12.000 locales escolares de ocho regiones del país.

El objetivo es reducir los riesgos para la comunidad educativa y mejorar las condiciones de los colegios antes del inicio del año escolar 2027.

Por ello, se recomienda a padres y apoderados mantenerse informados mediante los comunicados de las direcciones regionales de Educación, las UGEL y sus respectivas instituciones educativas.