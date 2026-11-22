No hubo abogados ni fiscales durante la detención de Pedro Moh, Brenda Jah y familia Tapullima La abogada Indira Rodríguez denunció que el padre de la diputada Jacqueline Tapullima, Polidoro Tapullima, fue víctima de presunta agresión física, pese a que es invidente. Además, alertó que las cuatro personas no fueron informadas sobre las razones ni el delito de su detención.

La abogada Indira Rodríguez denunció que, durante la detención de los artistas Pedro Moh y Brenda Jah, así como de Polidoro y David Tapullima, familiares de la congresista Jacqueline Tapullima, no estuvieron presentes fiscales ni abogados que garantizaran su defensa. Además, los efectivos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) no les informaron a los ciudadanos sobre los motivos del arresto y los presuntos delitos que se les estaban imputando.

"El protocolo se ha violentado, es una detención arbitraria e ilegal", demandó la letrada.

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En diálogo con La República, Rodríguez señaló que el artista Moh fue acusado, según denunció, de pertenecer al grupo terrorista denominado "Sendero Túpac Amaru". En tanto, indicó que Jah fue trasladada a la sede de la Dircote sin que se le informaran los motivos de su detención.

Presuntas agresiones físicas

En esa misma línea, la abogada denunció presuntas agresiones físicas de los efectivos de la Dircote. Según relató, Polidoro Tapullima, quien tiene discapacidad visual, fue trasladado a empujones, no recibió una copia de la resolución de detención en sistema braille y fue esposado a un fierro.

"La PNP no lo sabía aun cuando dicen que habían investigado hace tiempo. Fue tan violento que estuvo la hija de la diputada en la detención y hubo menores de edad; existe una violencia física para toda la familia, porque se vulneraron los protocolos. Debieron llevarlo de forma lenta y no a empujones. A nivel psicológico es una violencia total", narró.

Rodríguez enfatizó que al mayor de los Tapullima le correspondía una protección especial de derechos humanos debido a su edad y discapacidad.

En ese sentido, también resaltó que los agentes de la PNP se llevaron a David Tapullima "de manera inhumana con esposas y chaleco de detenido" por la ciudad. "Ha sido expuesto a la humillación de los vecinos", lamentó.

La situación judicial

La abogada informó a este diario que el último sábado 21 de noviembre se realizaron las diligencias correspondientes a los 15 días de detención. Se empezó por el control de identidad de los artistas.

Asimismo, Rodríguez precisó que presentaron una apelación para que las cuatro personas afronten el proceso judicial en libertad. No obstante, hasta el momento no se ha programado una fecha para la audiencia. La abogada añadió que solicitaron, mediante un escrito, que el Poder Judicial emita una respuesta este lunes 23 de noviembre.

Cuestionamientos

La abogada explicó que la Dircote le presentó una serie de informes a la Fiscalía para la detención de las personas antes mencionadas. La Fiscalía lo aceptó y el Poder Judicial lo ordenó. No obstante, en el caso de Pedro Moh, cuenta la letrada, aseguran que hubo un agente especial que habría dicho que ha tenido una participación armada en la selva. "Pero en el video se ve que es una persona encapuchada y con el rostro tapado, no tiene las mismas medidas de mi patrocinado", sostuvo.

"También se habla de un video de personas disparando, pero no se ve si son hombres o mujeres. Dicen que el nombre Tupac Amaru del carnaval es sobre un movimiento terrorista. No es relacionado con el MRTA, sino que la Dircote inventa el nombre Tupac Amaru con una organización terrorista inexistente", contó.

"El conflicto armado interno ha terminado hace 30 años. No tiene sentido que un gobierno fujimorista diga que hay grupos terroristas, porque ellos dijeron que eso se acabó", acotó.