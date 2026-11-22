Precio del dólar hoy en Perú, lunes 23 de noviembre: revisa el tipo de cambio en bancos y casas de cambio
Conoce a cuánto está el dólar hoy en Perú este lunes 23 de noviembre. Revisa el tipo de cambio oficial del BCRP, la Sunat y en casas de cambio.
El precio del dólar hoy en Perú se ubica este lunes 23 de noviembre en S/3,434 para la compra y S/3,442 para la venta en el mercado paralelo, según el reporte de las principales casas de cambio de Lima. Cabe precisar que, al tratarse de un día no hábil para el sistema financiero, el tipo de cambio interbancario permanece sin variaciones respecto al cierre del sábado 21 de noviembre informado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Precio del dólar hoy en Perú, lunes 23 de noviembre
Apertura del tipo de cambio vía Bloomberg
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4565 de acuerdo a datos preliminares del portal de Bloomberg.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 23 de noviembre
- Mercado interbancario (cierre): alrededor de S/3,458, por encima del cierre previo de S/3,451.
- Sunat / SBS: Compra en S/3,434 y venta en S/3,442.
- Mercado paralelo / casas de cambio: Referencias reportadas entre S/3,430 y S/3,465 (compra y venta según plaza y plataforma)