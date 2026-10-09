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Un fuerte terremoto sacude Panamá: las primeras imágenes del sismo que provocó daños en viviendas y edificios

El intenso movimiento afectó varias infraestructuras. Las autoridades activaron alertas de tsunami en el Pacífico.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá. Foto: La Prensa Panamá/ X
Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá. Foto: La Prensa Panamá/ X
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Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió la tarde de este viernes las costas de Panamá, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). El movimiento con epicentro a 12 km al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba ya activó la alerta de tsunami en el país y dejó un saldo preliminar de varias estructuras dañadas, entre ellas casas y edificios.

El sismo tuvo una profundidad de 12,6 km. Las publicaciones ya comenzaron a difundirse en varias plataformas digitales, donde usuarios compartieron mensajes de preocupación e imágenes del momento del temblor.

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Imágenes de Panamá tras el terremoto

Las primeras imágenes muestran que el fuerte sismo causó destrozos en diversas infraestructuras. Las autoridades aún no reportan víctimas.

Imágenes de la calle que conduce a Torio en Mariato, Veraguas. Foto: La Prensa Panamá/X

Imágenes de la calle que conduce a Torio en Mariato, Veraguas. Foto: La Prensa Panamá/X

Daños en Iguana Mall en Penonomé. Foto: La Prensa Panamá/X

Daños en Iguana Mall en Penonomé. Foto: La Prensa Panamá/X

Imágenes de los daños en la Parroquia San Juan Bautista de Penonomé. Foto: La Prensa Panamá/X

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