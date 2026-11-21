Juanito, el pastor de 71 años que relata cómo es vivir a 4.000 metros de altura: "Aquí ni siquiera llegan las enfermedades. Somos felices con la tranquilidad" Cada día, Juanito y su familia cuidan de 150 ovejas en las montañas, practicando un estilo de vida cercano a la naturaleza. Su rutina refleja la riqueza del pastoreo ancestral.

En el páramo ecuatoriano, Juanito, un hombre de 71 años, pastorea 150 ovejas y vive en armonía con su familia, manteniendo tradiciones Panzaleo. La felicidad y tranquilidad son su forma de vida. | Composición LR/capturas/@josueyeli

En el páramo ecuatoriano, Juanito, un hombre de 71 años, pastorea 150 ovejas y vive en armonía con su familia, manteniendo tradiciones Panzaleo. La felicidad y tranquilidad son su forma de vida. | Composición LR/capturas/@josueyeli

A unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el páramo ecuatoriano, Juanito ejerce el pastoreo en las tierras donde nacieron sus padres. Según recoge el diario Clarín, este hombre de 71 años jamás consideró abandonar la montaña andina. "Por eso no nos hemos ido", explicó al evocar las raíces de su hogar, y resumió la esencia de su rutina: “Aquí ni siquiera llegan las enfermedades. Somos felices con la tranquilidad".

Descendiente del pueblo indígena Panzaleo, el adulto mayor comparte su día a día junto a varios de sus seis hijos y la misma cantidad de nietos. En 2022, Josué y Elie, creadores del canal de YouTube 'Ecuador y sus paisajes' (@josueyeli), convivieron durante tres jornadas con la familia para documentar sus costumbres cotidianas ante las cámaras.

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¿Cómo es la vida ancestral de Juanito que cuida 150 ovejas en el páramo?

Cada mañana, Juanito abre el corral y guía a sus 150 ovejas —a quienes llama con afecto sus "150 borreguitos"— en una caminata de 40 minutos hacia las tierras altas para alimentarlas. Esta labor ancestral, heredada de la cultura indígena Panzaleo en pleno páramo, involucra a toda la familia, pues el protagonista comparte el cuidado del rebaño con su descendencia, tal como declaró al medio El Periódico: "Todos los días pastamos. Pasto yo, mi hija... cualquiera pastamos".

Durante esos trayectos montañosos, el campesino lleva consigo una flauta andina para amenizar el recorrido, instrumento sobre el cual bromeó entre risas: "Me quiere más que mi mujer". En conversación con los creadores Josué y Elie, el hombre reveló el secreto de su bienestar lejos de las zonas urbanas: "Aquí en el páramo viví toda la vida. Mi papá y mi mamá también nacieron aquí. Por eso no nos hemos ido".

Después de más de siete décadas en ese entorno, Juanito sigue teniendo claro dónde quiere estar. Foto: captura

Para este clan numeroso, la convivencia armónica con la naturaleza garantiza una existencia plena, libre de afecciones de salud y marcada por la paz cotidiana. Al valorar la tranquilidad de su entorno rural frente al ritmo de los pueblos, el adulto mayor concluyó con gratitud sobre su estilo de subsistencia: "Trabajamos tranquilos. Gracias a Dios, esto es una bendición".

¿Cómo sobreviven Juanito y la comunidad Panzaleo a 4.000 metros en el páramo ecuatoriano?

A 4.000 metros de altitud, entre el frío extremo de los páramos de Ecuador, Juanito y su familia Panzaleo habitan viviendas construidas con barro y paja, donde mantienen leña encendida de forma permanente para templar el ambiente interior y descansar sobre colchones vegetales bajo gruesas mantas. Su alimentación diaria depende de las frutas, frutos y animales que crían o recolectan, productos naturales ricos en vitaminas que, según afirman, les permitieron resistir la pandemia de Covid-19; no obstante, de manera esporádica descienden al poblado vecino para comerciar excedentes y adquirir otros víveres esenciales.

La historia de este hogar andino acumula más de dos millones de reproducciones en un video donde el protagonista relata su día a día: "Don Juanito comparte su rutina diaria cuidando ovejas y cultivando alimentos en las alturas de los páramos ecuatorianos", según registran medios como Clarín. Durante una estancia de tres jornadas con ellos, los creadores del material documentaron la preservación de estas costumbres ancestrales, desde la cocina a fuego tradicional hasta las estrategias cotidianas para soportar las bajas temperaturas de la región.