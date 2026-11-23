Además de la mala organización de la úlitma misa papal, el parlamentario cuestionó la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores a Rusia y los cambios realizados en diversas embajadas bajo "criterios políticos".

Zunini confirma que Juntos por el Perú apoya interpelación contra Carlos Espá: “No está dando la talla en el cargo” | Composición/LR

Zunini confirma que Juntos por el Perú apoya interpelación contra Carlos Espá: “No está dando la talla en el cargo” | Composición/LR

El diputado Ernesto Zunini confirmó que la bancada de Juntos por el Perú respaldará la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, al considerar que el funcionario no cumple con las expectativas para dirigir la cancillería.

Al ser consultado sobre la postura de su agrupación parlamentaria frente a este proceso, Zunini indicó que Espá le "parece que es una de las personas que no está dando la talla en el cargo", declaró para los medios.

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El legislador fundamentó sus críticas en dos aspectos de la actual gestión de Torre Tagle: el viaje oficial del ministro a territorio ruso y las recientes designaciones diplomáticas.

"Particularmente no es satisfactoria su visita a Rusia, no es satisfactoria la forma como se han venido dando los cambios en las embajadas, con un criterio político que, si bien es cierto es prerrogativa del Ejecutivo, hemos visto personas que no necesariamente dan la talla", sostuvo.

Pese a ratificar el voto a favor de que el canciller acuda al Parlamento a responder el pliego interpelatorio, Zunini evitó adelantar si su bancada impulsará o apoyará una posterior moción de censura en caso de que las respuestas del ministro no convenzan.

"No quiero adelantar esto porque es un asunto que se tiene que tratar con más de una bancada".

Moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores

La moción presentada en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre propone interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, para que responda ante el Pleno un pliego de 48 preguntas sobre la organización de la visita del papa León XIV.

El documento advierte que Torre Tagle aún no ha respondido a los oficios enviados para esclarecer los contratos de alquiler de equipos de sonido, grupos electrógenos y cableado, así como el presupuesto asignado.

Asimismo, el texto parlamentario exige que el canciller presente un balance integral detallando cuánto se autorizó, contrató y pagó, además de informar cuándo fue advertido de las fallas técnicas y cómo se articuló la respuesta institucional.