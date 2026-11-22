Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 23 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este lunes en el Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este lunes 23 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este lunes 23 de noviembre en Perú? Revisa aquí la magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta de cada movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, de acuerdo con los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 23 de noviembre
¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
Últimas noticias sobre Sismos en Perú
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