Fingió ser policía, engañó a jubilado y le robó su pensión de S/2.900: lo condenan a 5 años de cárcel junto a sus cómplices Los acusados simularon un operativo policial para engañar a la víctima, quien fue despojada de sus documentos y tarjetas bancarias tras retirar su jubilación. La intervención policial permitió su captura.

El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte obtuvo condenas de prisión efectiva contra tres personas tras acreditarse su responsabilidad como coautores del delito de estafa agravada en perjuicio de un adulto mayor en el distrito de Los Olivos.

Las sanciones impuestas por el Poder Judicial fijaron cinco años, ocho meses y 15 días de cárcel para L. P. (53) y R. B. (54), mientras que a J. P. (28) se le dictó una pena de cinco años, un mes y 20 días de pena privativa de la libertad.

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Simularon operativo e intercambio de tarjetas

Según la acusación sustentada en juicio oral por el fiscal provincial Jorge Teófilo Cadenillas Espinoza, el delito ocurrió en julio de 2025 en inmediaciones del jirón Salaverry, luego de que el agraviado retirara el dinero correspondiente a su jubilación. En ese punto, L. P. abordó al adulto mayor junto con R. B. —quien aparentaba ser un transeúnte casual— haciéndose pasar por un agente policial en supuesta búsqueda de falsificadores de dinero.

Bajo este engaño, el falso policía exigió la entrega de documentos personales y tarjetas bancarias con sus respectivas claves secretas. Al presenciar que R. B. entregaba sus contraseñas, la víctima confió y entregó sus pertenencias. Tras aparentar una revisión, el estafador devolvió los objetos y abordó un vehículo. Al revisar su portadocumentos, el jubilado descubrió que sus tarjetas habían sido cambiadas y, al acudir al banco, confirmó retiros no autorizados por un total de S/2.900.

Intervención policial e investigación fiscal

La captura de la banda se logró luego de que efectivos policiales advirtieran el desplazamiento sospechoso de L. P. en el lugar, lo que motivó la rápida interceptación del vehículo en el que huía junto a los otros dos coautores. Durante el registro personal y vehicular, los agentes hallaron los S/2.900 en efectivo, tarjetas bancarias y otras especies.

El fallo condenatorio se respaldó en un paquete de medios probatorios presentados por el Ministerio Público, que incluyó las actas de intervención policial, de registro personal y vehicular; las declaraciones de la víctima y de los agentes intervinientes; la visualización de videos de seguridad, así como los certificados de antecedentes penales de L. P. y R. B.