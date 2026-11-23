Fenómeno El Niño en Piura: lluvia torrencial de 134 litros por m² inunda Tambogrande y causa daños en Chulucanas y Paita El evento provocó daños en viviendas, locales comerciales e inundaciones en calles y obligó a evacuar a personas a un albergue en el Teatro Municipal. El Senamhi prevé la continuidad de lluvias en Paita y Talara.

Vecinos del sector Los Almendros, en Tambogrande, resultan afectados tras precipitación que alcanzó un acumulado de 134 litros de agua por metro cuadrado

Vecinos del sector Los Almendros, en Tambogrande, resultan afectados tras precipitación que alcanzó un acumulado de 134 litros de agua por metro cuadrado Foto: Almendra Ruesta / La República

Una lluvia torrencial registrada el 22 de noviembre afectó varios distritos de Piura. El más afectado fue Tambogrande, donde las precipitaciones pluviales dejaron un acumulado de 134 litros por metro cuadrado, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El evento causó daños en viviendas y locales comerciales, y dejó inundadas diversas calles del distrito, por lo que varias personas se vieron afectadas y tuvieron que ser evacuadas a un albergue habilitado en el Teatro Municipal que cuenta con capacidad para 20 familias.

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Vecinos del sector Los Almendros, en Tambogrande, resultan afectados tras precipitación que alcanzó un acumulado de 134 litros de agua por metro cuadrado

Lluvia cayó en apenas tres horas

Según el Senamhi, las estaciones meteorológicas de Tambogrande y Partidor registraron acumulados de 134 y 113.5 milímetros de lluvia, respectivamente, equivalentes a 134 y 113.5 litros de agua por metro cuadrado. El fenómeno causó el desborde de los ríos Yapatera y Charanal, a la altura del asentamiento humano Miguel Montenegro Castillo.

Uno de los aspectos más relevantes del episodio fue la concentración de las precipitaciones en un corto periodo. En ambas estaciones, cerca del 88 % de la lluvia acumulada cayó en apenas tres horas, de acuerdo con el organismo. La mayor intensidad ocurrió a las 6.00 p. m. cuando la estación Tambogrande reportó 45.5 milímetros por hora, y Partidor alcanzó 38.4 milímetros por hora.

Lluvia extrema en Chulucanas y Paita

En Chulucanas, en la provincia de Morropón, una lluvia de extrema intensidad causó daños en viviendas e inundó calles de la ciudad. El evento estuvo acompañado de tormenta eléctrica y obligó a cerrar por seguridad el tránsito vehicular y peatonal en la zona del Badén, afectando la conexión hacia los poblados de Batanes, Campanas y Charanal.

En tanto, en Paita, se reportó en las primeras horas de este lunes una lluvia de fuerte intensidad, acompañada de fuertes vientos, truenos y descargas eléctricas, que rápidamente inundó calles. Entre las zonas más afectadas se encuentran Juan Noel Lastra, el óvalo cercano al asentamiento humano Juan Pablo y el sector Zanjón Paita Baja, donde la acumulación de agua cubrió las vías y dificultó el tránsito vehicular y peatonal.

Lluvias continuarán

Según el Senamhi, las precipitaciones continuarán durante las siguientes horas en las provincias de Paita y Talara. Se esperan acumulados de entre 10 y 15 milímetros en los distritos de Amotape, Tamarindo y Vichayal, así como en sectores del interior del distrito de Negritos.

Ante la continuidad de las lluvias, el organismo recomienda preparar una mochila de emergencia, organizarse con los vecinos e identificar rutas de evacuación para responder oportunamente ante eventuales inundaciones u otras situaciones de riesgo.