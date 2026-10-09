Terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá y se siente en varias zonas del país, según la USGS
El terremoto se sintió en Ciudad de Panamá y motivó una advertencia de tsunami ante la posibilidad de que se registren olas peligrosas durante las horas siguientes.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes 9 de octubre Panamá y se sintió en la capital. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se situó frente a la costa sur del país, mientras las autoridades monitoreaban sus posibles consecuencias.
Tras el movimiento telúrico, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas durante las tres horas siguientes al terremoto. La alerta comprendió zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
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La advertencia abarcó sectores de las costas del Pacífico de Centroamérica y Sudamérica, además de México. Las autoridades señalaron que las olas potencialmente peligrosas podrían llegar durante las horas posteriores al sismo, aunque la alerta indicaba un riesgo posible y no confirmaba que un tsunami hubiera alcanzado esos territorios.
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