MML refuerza acantilados de la Costa Verde con geomallas para prevenir caída de rocas ante futuros sismos La nueva etapa de instalación y mantenimiento de geomallas se llevará a cabo en 46 puntos críticos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, Magdalena del Mar y San Miguel para prevenir deslizamientos.

Mario Casaretto destaca que estas estructuras soportan hasta cinco toneladas y son esenciales para mantener protegidas las laderas de la Costa Verde ante condiciones climáticas adversas.

Mario Casaretto destaca que estas estructuras soportan hasta cinco toneladas y son esenciales para mantener protegidas las laderas de la Costa Verde ante condiciones climáticas adversas. Foto: composición LR/Agencia Andina

El sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín, que se sintió con fuerza en Lima el pasado 20 de noviembre, volvió a poner en evidencia el riesgo de desprendimientos en los acantilados de la Costa Verde. Ante este escenario, se destinó una inversión de S/2 millones para una nueva etapa de instalación y mantenimiento de geomallas en 46 puntos críticos de esta zona de la capital.

La intervención comprende los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, Magdalena del Mar y San Miguel. Los trabajos buscan contener la caída de piedras y material suelto hacia la vía vehicular, frente a posibles deslizamientos provocados por movimientos sísmicos o lluvias. El plazo previsto para completar las labores es de entre 15 y 20 días.

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Costa Verde: geomallas cubrirán 46 puntos críticos de los acantilados en cinco distritos de Lima

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la MML, explicó que las geomallas funcionan como barreras de contención frente al desprendimiento de piedras y fragmentos de las laderas. Estas estructuras tienen una capacidad de soporte de hasta cinco toneladas ante deslizamientos abruptos y evitan que los materiales caigan libremente sobre la carretera.

La efectividad del sistema también se observó después del último movimiento telúrico, cuando personal de EMAPE retiró los fragmentos de roca y otros residuos que llegaron hasta la vía desde una ladera protegida por estas estructuras. Casaretto destacó que la conservación de los acantilados requiere intervenciones permanentes, debido a que están expuestos a condiciones que pueden ocasionar desprendimientos durante el año.

Fogatas y colillas de cigarrillos dañan las geomallas de los acantilados de la Costa Verde

Uno de los inconvenientes identificados por la comuna limeña es el deterioro de las geomallas debido a acciones de personas que utilizan los acantilados de manera inadecuada. Durante una entrevista con TV Perú, desde Barranco, Casaretto advirtió que algunas personas en situación de calle o transeúntes realizan fogatas y arrojan colillas de cigarrillos en estos espacios, lo que puede ocasionar incendios y afectar las estructuras de protección.

Ante esta situación, el funcionario precisó que las geomallas reciben mantenimiento anual para conservar sus condiciones. La Municipalidad Metropolitana de Lima considera estas labores parte de las acciones necesarias para mantener protegidas las laderas y reducir el riesgo de desprendimientos sobre la Costa Verde. La segunda etapa contempla la revisión y conservación de los sistemas existentes, además de las nuevas instalaciones previstas en los sectores identificados.