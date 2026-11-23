Keiko Fujimori minimiza el más de 50% de desaprobación a su gestión: "Las encuestas hay que tomarlas como foto del momento" La presidenta de la República, Keiko Fujimori, minimizó la desaprobación del 53% a su gestión, considerada una "foto del momento", en una rueda de prensa tras su viaje a Asia.

La presidenta volvió al Perú tras su viaje a la APEC en Asia. Foto: Presidencia

La presidenta volvió al Perú tras su viaje a la APEC en Asia. Foto: Presidencia

Tras una semana de viaje en Asia, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el 53% de desaprobación a su gestión, según la última encuesta de IEP para La República.

Durante una rueda de preguntas a la prensa este lunes 23 de noviembre, Fujimori minimizó los resultados y calificó la percepción ciudadana como una "foto del momento".

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"Las encuestas hay que tomarlas, yo siempre he dicho, como una foto del momento. Hay que seguir en este esfuerzo, no solamente tener una mejor capacidad de gestión; seguimos en el esfuerzo de destrabar las obras, de recuperar el orden y de enfrentar el fenómeno El Niño", expresó.

"En este esfuerzo vamos a seguir con evaluación y autocrítica. Yo creo que hay que tomar las cosas siempre con serenidad y con buen ánimo", acotó.

Es importante resaltar que el último domingo 22 de noviembre, Datum también publicó una encuesta en la que el 55% del Perú desaprueba al Gobierno fujimorista.

Encuesta IEP: el 53% de peruanos desaprueba la gestión de Keiko Fujimori en el Gobierno



La desaprobación a la gestión de Keiko Fujimori y del Congreso mantiene una tendencia al alza, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), correspondiente a noviembre.

Entre septiembre y noviembre, el respaldo a la mandataria permaneció sin variaciones y se ubicó en 37%. En contraste, la desaprobación aumentó cuatro puntos porcentuales, al pasar de 49% a 53%.

La situación del Congreso es similar, aunque con un mayor nivel de rechazo. Durante el mismo periodo, su desaprobación se elevó de 65% a 72%, mientras que su aprobación retrocedió de 20% a 17%.

Por zonas geográficas, el mayor rechazo a la gestión presidencial se registra en la macrozona sur, donde alcanza el 63%. Le siguen el norte, con 54%, y el centro, con 51%. En cuanto al ámbito de residencia, la desaprobación llega al 60% en las zonas rurales, al 53% en las urbanas y al 50% en Lima Metropolitana.

Al analizar los grupos etarios, el rechazo es más elevado entre las personas de 30 a 49 años (56%) y los jóvenes de 18 a 29 años (51%). Asimismo, la desaprobación es mayor entre los hombres (55%) que entre las mujeres (50%).

Por nivel socioeconómico, las cifras muestran pocas diferencias: los sectores A/B registran un 51% de desaprobación, mientras que los niveles C y D/E alcanzan el 53%. Una tendencia similar se observa según el grado de instrucción: el rechazo llega al 52% entre quienes tienen educación básica y al 54% entre aquellos con educación superior.

Las diferencias más marcadas aparecen al considerar la orientación ideológica de los encuestados. El 73% de quienes se identifican con la izquierda desaprueba la gestión de Fujimori, porcentaje que alcanza el 62% entre los ciudadanos de centro. En la derecha, en cambio, el rechazo es considerablemente menor y se sitúa en 35%.