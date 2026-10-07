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Clases escolares 2026 terminarán a fines de noviembre en zonas de riesgo por El Niño, anuncia Minedu

El ministro de Educación, José Chang, anunció medidas preventivas, sin detallar las regiones específicas ni los estudiantes incluidos. Se adquirirán 1.500 aulas prefabricadas para afrontar posibles daños.

Como parte de su plan, el ministerio adquirió 1.500 aulas prefabricadas para reemplazar espacios dañados y atender a estudiantes de las zonas más críticas durante el fenómeno climático.
Como parte de su plan, el ministerio adquirió 1.500 aulas prefabricadas para reemplazar espacios dañados y atender a estudiantes de las zonas más críticas durante el fenómeno climático.Foto: composición LR/Difusión
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Cerca de 18 mil instituciones educativas ubicadas en ocho regiones serán intervenidas como parte de las medidas previstas por el Ministerio de Educación (Minedu) ante una posible llegada con mayor intensidad del fenómeno El Niño. El titular del sector, José Chang, informó que en algunas de estas zonas el año escolar 2026 concluirá a fines de noviembre, por lo que los primeros días de diciembre ya no se desarrollarían clases.

El anuncio fue realizado durante la visita del ministro al colegio Mariano Melgar, en Breña, donde explicó que el adelanto del cierre ya fue determinado para determinadas regiones consideradas vulnerables. Chang no precisó cuáles serán todas las jurisdicciones comprendidas ni cuántos estudiantes estarán incluidos en el cambio del calendario, aunque mencionó entre las zonas principalmente comprometidas por El Niño a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

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Ministerio de Educación prepara reparaciones y aulas prefabricadas ante posibles daños

El plan anunciado por el Minedu contempla trabajos en aproximadamente 18 mil colegios distribuidos en ocho regiones que, según Chang, podrían resultar seriamente afectados por el fenómeno climático. Durante su intervención, el ministro no detalló qué instituciones serán reparadas, qué trabajos se ejecutarán ni cuándo comenzarán las intervenciones.

Como parte de las acciones preventivas, el sector también adquirió 1.500 aulas prefabricadas. Estos módulos serán destinados a estudiantes de las zonas consideradas más vulnerables y podrían utilizarse para reemplazar temporalmente espacios educativos en caso de que los efectos del fenómeno ocasionen daños que impidan el uso de determinadas instalaciones.

El Minedu tampoco informó cómo se distribuirán estas estructuras ni qué colegios recibirán los módulos. La adquisición forma parte del conjunto de medidas planteadas para atender posibles afectaciones en la infraestructura educativa.

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Minedu adelanta el cierre del año escolar 2026 en regiones vulnerables a El Niño

El cambio en el calendario escolar se aplicará en lugares donde las autoridades estimen una mayor incidencia del fenómeno El Niño. De acuerdo con lo señalado por Chang, en algunas regiones las clases serán adelantadas para finalizar a fines de noviembre, de modo que el periodo lectivo haya concluido durante los primeros días de diciembre.

La decisión está vinculada con la prevención ante una eventual afectación de los colegios y de su infraestructura. Sin embargo, el titular de Educación no precisó qué regiones adoptarán exactamente esta medida ni cómo será aplicada en cada institución educativa.

El anuncio fue difundido durante las declaraciones del ministro en el colegio Mariano Melgar, donde también se abordaron las acciones de reparación y la disponibilidad de aulas prefabricadas. Estas medidas fueron presentadas por el sector como parte de la preparación frente a los posibles efectos del fenómeno climático en las zonas identificadas como vulnerables.

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