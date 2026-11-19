DNI digital también estará disponible para niños en Perú: Reniec explica cómo pueden obtenerlo sus padres Para obtener el DNid, el padre o madre debe realizar el trámite ante el Reniec, siempre que el DNI del menor esté vigente. La descarga del documento digital es gratuita hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Documento Nacional de Identidad digital (DNId) lanzado por el Reniec no solo está disponible para mayores de edad, sino también para niños. El organismo brindó los detalles que permitirán acceder a este documento en dispositivos digitales y que tiene el mismo valor legal y fuerza probatoria que el DNI físico o el DNIe.

Como se sabe, inicialmente el ente informó que para obtener el DNId se necesita ser mayor de 18 años. Sin embargo, una de las precisiones hechas por el organismo a través de su página oficial permite conocer que los menores también pueden conseguirlo con el apoyo de sus padres. A continuación, te explicamos el procedimiento.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

DNI digital: ¿cómo obtenerlo para niños en el Perú?

Según el Reniec, para que un menor obtenga el DNId, su padre o madre debe gestionarlo ante el Reniec siempre que el DNI del niño o adolescente se encuentre vigente. Una vez tramitado, la descarga del documento digital es gratuita hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para tramitar el DNId, los padres también deben cumplir con los requisitos generales: contar con un teléfono inteligente compatible con el sistema operativo Android o iOS, con acceso a internet e instalar desde las tiendas oficiales los aplicativos ID Perú para validar tu identidad y Perú PASS para guardar el DNI digital de forma segura.

¿El DNI digital reemplazará el DNI físico?

El DNI digital tiene el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), permitiendo a los ciudadanos acreditar su identidad y la de sus hijos menores de edad tanto en trámites presenciales como virtuales.

Sin embargo, el DNI digital es un medio adicional y voluntario. El DNI físico sigue siendo válido y ninguna entidad puede exigirte únicamente la versión digital para realizar tus trámites. El DNId tiene una vigencia de un año desde su emisión, sin exceder nunca la fecha de vencimiento de tu DNI o DNIe físico.