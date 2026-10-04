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Sociedad

Dijo que iba al baño y desapareció: la insólita fuga de un miembro de mesa en colegio de Huacho durante las ERM 2026

Debido a la ausencia prolongada, el personal de la ONPE convocó a electores en fila para que asumieran el puesto vacío y continuaran con la jornada electoral.

La ausencia del ciudadano, registrada el 4 de octubre, generó demoras en la votación y obligó a la ONPE a buscar un reemplazo voluntario en el centro educativo Mercedes Indacochea Lozano.
La ausencia del ciudadano, registrada el 4 de octubre, generó demoras en la votación y obligó a la ONPE a buscar un reemplazo voluntario en el centro educativo Mercedes Indacochea Lozano.Foto: Latina
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Un miembro de mesa abandonó su puesto durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 y no regresó después de pedir permiso para acudir a los servicios higiénicos. El hecho ocurrió este domingo 4 de octubre en la institución educativa Mercedes Indacochea Lozano 20827, ubicada en Huacho, mientras se desarrollaba la jornada electoral.

El ciudadano se encontraba cumpliendo sus funciones con normalidad cuando, alrededor del mediodía, solicitó autorización para ir al baño. Sin embargo, transcurrieron más de cuatro horas sin que retornara a la mesa, por lo que coordinadores de la ONPE y agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron una búsqueda dentro del colegio, aunque no lograron localizarlo.

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Miembro de mesa desapareció tras pedir permiso para ir al baño

La prolongada ausencia generó demoras en el desarrollo de la votación de la mesa correspondiente. Ante la falta del miembro de mesa, el personal de la ONPE tuvo que buscar una alternativa para continuar con el proceso y convocó a los ciudadanos que se encontraban en la fila para que alguno asumiera voluntariamente el puesto que había quedado vacante.

La situación ocurrió durante una jornada en la que los miembros de mesa debían cumplir funciones vinculadas con la instalación y conducción de la mesa de sufragio. Tras la desaparición del ciudadano, el proceso pudo continuar con la incorporación de un elector voluntario, según la información reportada sobre el incidente registrado en el centro de votación de Huacho.

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