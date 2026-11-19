Policía en actividad y agente retirado estarían implicados en secuestro de joyero por S/30.000 en Magdalena del Mar El alcalde Francis Allison informó que tres sospechosos fueron capturados en Jesús María tras una persecución iniciada con apoyo de las cámaras de videovigilancia.

Dos presuntos policías estarían implicados en el secuestro de un empresario joyero en Magdalena del Mar, exigiendo S/30.000 a cambio de su liberación.

Dos presuntos policías estarían implicados en el secuestro de un empresario joyero en Magdalena del Mar, exigiendo S/30.000 a cambio de su liberación.

Dos presuntos efectivos de la Policía Nacional estarían implicados en el secuestro de un empresario dedicado a la venta de joyas, a quien tres sujetos habrían interceptado en el distrito de Magdalena del Mar para exigir S/30.000 a sus familiares a cambio de su liberación. Así lo informó el alcalde del distrito, Francis Allison, quien expresó su preocupación por la posible participación de agentes policiales en el caso.

Según detalló el burgomaestre, el hecho ocurrió el miércoles 18 de noviembre alrededor de las 11 p. m., cuando los sospechosos interceptaron al joven extranjero y lo obligaron a subir a su propio vehículo. Luego, lo habrían forzado a comunicarse con sus familiares y amigos para solicitar el dinero a cambio de dejarlo en libertad.

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Cámaras de seguridad permitieron ubicar a los sospechosos

Allison indicó que las cámaras de videovigilancia de Magdalena permitieron advertir lo ocurrido y activar una persecución que terminó en Jesús María. En ese lugar, los agentes capturaron a los tres presuntos implicados y rescataron a la víctima, quien se encontraba sana y salva.

Durante la intervención también recuperaron el vehículo y las joyas del empresario. El alcalde afirmó que uno de los detenidos llevaba puesta una cadena de oro que pertenecería al agraviado.

Sin embargo, el burgomaestre manifestó especial preocupación por la identidad de dos de los intervenidos. De acuerdo con la información que recibió, uno sería un policía en situación de retiro y el otro un efectivo en actividad que prestaría servicios en la comisaría de Pueblo Libre.

Francis Allison pide depurar la Policía Nacional

Ante la presunta participación de efectivos policiales, Allison exhortó al ministro del Interior, César Astudillo, a fortalecer los mecanismos de control dentro de la institución y realizar una depuración. No obstante, reconoció que la mayoría de los agentes cumple su labor y arriesga su vida para proteger a la ciudadanía.

El alcalde también aseguró que la municipalidad hará seguimiento al caso y expresó su expectativa de que las autoridades soliciten prisión preventiva contra los detenidos y que estos reciban una condena, conforme a lo que se determine durante las investigaciones.