Hansell Riojas se refirió a la continuidad de Christian Cueva y Carlos Zambrano para el centenario de Sport Boys: "Sería espectacular que se puedan quedar" El capitán de Sport Boys espera que Christian Cueva y Carlos Zambrano continúen en el cuadro chalaco para la temporada 2027, año donde celebrarán el centenario del club.

El futuro de Sport Boys comienza a tomar forma de cara a la temporada 2027, un año especial para la institución chalaca, que celebrará sus 100 años de historia. En ese contexto, el capitán del cuadro chalaco, Hansell Riojas, habló en el programa 'Lo Bueno, lo Malo y lo Feo' y expresó su deseo de que Christian Cueva y Carlos Zambrano continúen en el plantel para afrontar el centenario del club.

Hansell Riojas destacó el aporte de ambos futbolistas durante la última parte de la temporada, donde Sport Boys pudo consolidar su rendimiento y cerrar el campeonato con una base importante de jugadores. “Sería espectacular que se puedan quedar. En la última parte del año formamos un buen plantel, un buen equipo, y cada uno aportó lo necesario para mejorar”, manifestó el defensor.

Hansell Riojas se refirió a la continuidad de Christian Cueva y Carlos Zambrano para el centenario de Sport Boys

El capitán de la 'Misilera' remarcó la relevancia que tendrá el aniversario de la institución para todos los integrantes, por lo que espera que el equipo pueda conservar a sus principales figuras. “De mi parte espero que puedan quedarse, ya que el centenario para nosotros va a ser muy importante”, agregó Riojas.

Tengamos en cuenta que la permanencia de Christian Cueva dependerá de cómo resuelva su situación contractual con Juan Pablo II, institución propietaria de su pase. Por el lado de Carlos Zambrano, la directiva rosada y el defensor ya habrían alcanzado un entendimiento verbal para extender su vínculo durante el año del centenario.

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La última fecha del Torneo Clausura finaliza el domingo 22 de noviembre. Los duelos que se disputarán ese día serán Sport Huancayo vs Universitario y Sporting Cristal vs Cienciano; ambos cotejos definirán al ganador del segundo torneo de la temporada.