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Cusco: Cae peruano que asesinó a exesposa brasileña por exigir la manutención de sus hijos

Jorge Darwin Villalobos Cruz fue arrestado en Chumbivilcas tras permanecer prófugo desde enero del 2024. Era requerido por las autoridades judiciales de Curitiba, Brasil, pero fue ubicado y capturado por la Interpol Lima. Tenía Notificación Roja por delitos de asesinato y feminicidio agravado.

Presunto feminicida peruano es requerido por la justicia de Brasil.
Presunto feminicida peruano es requerido por la justicia de Brasil.
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Agentes de la Interpol Perú capturaron en Cusco a Jorge Darwin Villalobos Cruz, un ciudadano peruano requerido internacionalmente por las autoridades judiciales de Curitiba, Brasil, por los delitos de asesinato y feminicidio agravado.

El intervenido era buscado mediante Notificación Roja N° A-2449/2-2026 y fue ubicado tras acciones orientadas a su búsqueda y captura internacional.

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Al intervenido tenía una tarjeta de identidad brasileña N° 16.803.732-5, N° nacional de identidad brasileño 011.370.479-84 y pasaporte peruano N° V592246S.

Eran las 8.30 a. m. del jueves cuando fue sorprendido en inmediaciones del jirón Siglo XXI, distrito de San Mateo, provincia de Chumbivilcas.

Los agentes de la OCN Interpol le seguían los pasos por disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú, un órgano técnico y operativo encargado de canalizar, centralizar y coordinar todas las acciones de cooperación policial internacional.

Esta dirección trabaja de la mano con organismos globales como la OCN Interpol Lima y agregadurías policiales de otros países para ubicar, capturar y extraditar a prófugos de la justicia internacional.

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Jorge Villalobos Cruz era solicitado por las autoridades judiciales de la Región Metropolitana de Curitiba-Paraná Brasil por el crimen de su exesposa Patrícia Cristina do Nascimento, de 45 años, quien fue apuñalada mortalmente en el barrio Campo de Santana, el 6 de enero del 2024.

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El crimen fue cometido frente a su hijo autista de 10 años. Según la policía brasileña Villalobos Cruz actuó en complicidad de su nueva pareja y la pareja de esta.

Ese día, las cámaras de seguridad grabaron al exesposo, a su pareja y a su hija de 14 años dirigiéndose a la casa de la víctima. Tras el asesinato, según la policía, los tres regresaron a su domicilio, se cambiaron de ropa y volvieron al lugar del crimen.

Según las autoridades, intentaron hacerse pasar por curiosos. Sin embargo, fueron descubiertos y arrestados en el acto.

Sin embargo, Villalobos fue puesto en libertad el mismo día. La mujer fue liberada tras una audiencia de custodia porque, según la policía, no tenía antecedentes penales.

La Fiscalía del Estado de Paraná (MP-PR) solicitó la detención de ambos. Sin embargo, Villalobos permanecía prófugo, hasta el último miércoles.

Patrícia fue apuñalada en la puerta de su casa frente a su hijo de 10 años después de exigirle el pago de la manutención infantil atrasada en Curitiba, Paraná. Fue sorprendida por la visita inesperada y atacada con un cuchillo. La puñalada le alcanzó el pecho y murió en el acto.

El exmarido de Patricia apareció de pronto y se marchó del lugar acompañado únicamente por su hijastra de 14 años. Según los testigos de entonces, portaba el cuchillo utilizado en el crimen. Regresó al lugar unos 15 minutos después, vestido con otra ropa.

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Patrícia había estado recibiendo constantes amenazas después de que su exesposo dejara de pagar la manutención de los hijos. Según la familia de la víctima, el niño de 10 años quedó traumatizado tras presenciar la muerte de su madre.

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