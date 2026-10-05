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Sociedad

Pataz: Rescatan a dos secuestrados por quienes exigían S/ 500.000 por su liberación

Policía de Chagual y Vijus ejecutaron una operación conjunta y capturaron a tres sospechosos. Familiares de las víctimas habían recibido una llamada en la que les pedían entregar el monto solicitado para no atentar contra sus vidas.

Presuntos secuestradores detenidos por la Policía.
Presuntos secuestradores detenidos por la Policía.
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Tras pasar más de 48 horas privados de su libertad, dos supuestos mineros artesanales fueron rescatados, sanos y salvos en una operación conjunta ejecutada por personal de las comisarías de Chagual y Vijus, en el distrito y provincia de Pataz, La Libertad. Sus captores –tres de ellos fueron detenidos- pedían 500.000 soles para liberarlos.

Jesús Pastor Tiznado (65) e Isaías Honorio Pastor (42) fueron secuestrados por hombres armados. Tras las primeras horas, la familia —que ya había denunciado el hecho ante la Policía— recibió una llamada en la que las víctimas pedían pagar el monto solicitado.

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La policía se movilizó y empezó a buscar a los dos hombres, que habían desaparecido sin dejar rastro, la única pista era una llamada. Según reportes de la policía, los secuestradores pidieron la suma de 500.000 soles a la familia de las víctimas para dejarlos en libertad.

El último domingo, fueron rescatados y, según se informó, no se hizo ninguna transacción.

PUEDES VER: En Perú se denuncia 14 secuestros diarios

Por su parte, la Policía presentó a tres presuntos secuestradores, hallados en un operativo conjunto. El reporte señala que los sospechosos se movilizaban en un vehículo de alta gama con un arma de fuego.

Según indicó la PNP, se trata de Eduar Jhonatan Baltodano Romero (31), Juan Cristian Briceño Vargas (28), conductor de una camioneta Fortuner; y de Miguel Ángel Paredes Ayay (30), operador de Scoop.

Ellos son investigados para determinar si son integrantes de la banda criminal Los Ecos de Trujillo, cuyos miembros estarían implicados en este y otros secuestros.

Durante el operativo se les incautó una pistola mini Uzi y otras especies que fueron utilizadas para el ilícito penal.

Este caso demostraría que los actos criminales de las organizaciones mafiosas continúan en Pataz pese a que la provincia se halla en estado de emergencia.

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