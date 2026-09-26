En Perú se denuncia 14 secuestros diarioss

Esta última semana, una pareja de ciudadanos venezolanos secuestrada fue rescatada durante un operativo ejecutado en el distrito de Imperial, Cañete, Neomar Menchan Salaverría, de 21 años, y María Rodríguez García, de 24, permanecían privadas de su libertad hasta que efectivos de la Unidad de Emergencia Cañete-Yauyos lograron ubicarlos y ponerlos a buen recaudo.

En el Perú ya se denuncia, en promedio, 14,1 casos por día equivalente a 430 denuncias al mes. El 2026 tiende a superar los 5,000 casos anuales, explica el analista de datos Juan Carbajal.

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Asegura que el peor registro desde el año 2020 según datos oficiales del Ministerio Público no es una percepción, sino "son datos puros."

El especialista afirma que "pasamos de un promedio de 142 secuestros al mes en el año 2020 a 430 denuncias mensuales al cierre de agosto de 2026."

PUEDES VER: Perú podría superar 5 mil denuncias por secuestro al cierre de 2026

Carbajal afirma que registrar 14.1 casos diarios significa que, estadísticamente, una familia peruana denuncia un secuestro prácticamente cada 90 minutos.

Se pregunta: ¿Cómo cerraremos el año 2026? "Proyectando matemáticamente el comportamiento acumulado a agosto, nos enfrentamos a dos realidades de cierre: escenario lineal (tendencia actual), manteniendo el promedio plano de 430 casos mensuales de aquí a diciembre, el año cerraría con 5.160 denuncias totales. Mientras que el escenario estacional (histórico corregido): si los meses de septiembre a diciembre replican el comportamiento de años pasados (donde la criminalidad presiona al alza por fiestas de fin de año), el cierre real escalaría hasta las 5.225 denuncias."

Cualquiera de los dos escenarios confirma un panorama crítico: es decir, el 2026 consolidaría un incremento entre el 5% y el 6% en comparación con el año 2025.

En realidad, las denuncias por secuestro mantienen una tendencia creciente en Perú y podrían superar los 5 mil casos al cierre de 2026, según una proyección elaborada por el ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal a partir de registros del Ministerio Público actualizados hasta el 31 de agosto.

"El análisis estima un promedio mensual de 430 denuncias durante los primeros ocho meses del año. De mantenerse ese ritmo entre septiembre y diciembre, el país podría cerrar 2026 con aproximadamente 5.160 casos. Un segundo escenario, que incorpora el comportamiento registrado en los últimos meses de años anteriores, eleva la proyección hasta 5.225 denuncias", refiere el especialista.

Carbajal precisa que el promedio actual equivale a unas 14,1 denuncias diarias, lo que estadísticamente representa aproximadamente un caso cada 90 minutos. Se trata de una proyección y no de un conteo definitivo de los casos que se registrarán durante todo el año.

Un incremento sostenido

De acuerdo con el análisis, el promedio mensual de denuncias pasó de 142 casos en 2020 a 430 durante 2026, considerando los registros acumulados hasta agosto. La evolución refleja un incremento significativo dentro del periodo comparado.

El especialista calcula que los escenarios proyectados representarían un aumento de entre 5% y 6% respecto del registro de 2025. La cifra final dependerá del comportamiento de las denuncias durante los últimos cuatro meses del año.

El incremento ocurre en un contexto en el que la extorsión y otros delitos vinculados al crimen organizado mantienen presencia en distintas ciudades del país. Las autoridades policiales también investigan recientes casos de secuestro ocurridos en Lima.

Los casos recientes ponen nuevamente bajo atención la evolución de este delito, mientras las cifras oficiales y las proyecciones estadísticas apuntan a un escenario que deberá ser contrastado con el cierre anual de registros del Ministerio Público.

En esta semana tres ciudadanos peruanos que habían sido secuestrados entre el 22 y 23 de septiembre en Lima fueron ubicados, rescatados y puestos a salvo.



Uno de los operativos se ejecutó en Punta Hermosa, donde los agentes ubicaron un inmueble utilizado como lugar de cautiverio e ingresaron para rescatar a un ciudadano peruano de 29 años, quien había sido interceptado previamente en San Martín de Porres. Los secuestradores exigían S/100.000 por su liberación, pero no se efectuó ningún pago.



La intervención permitió poner a buen recaudo al agraviado y capturar a cinco presuntos implicados: Joelvy Cañas Chacón (27), Yonathan Zivanovich Sánchez (20), Israel Araque Farías (30), Eduardo Lugo Estrada (26) y Thais Yvones Rodríguez (26). Todos.



Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, una cacerina, 14 municiones, dos motocicletas, un vehículo presuntamente utilizado en el hecho y seis celulares.



"En un rescate, la Policía domina el hecho criminal, incursiona, detiene a los criminales y rescata a la víctima sin ningún pago", señaló el general Ricardo Espinoza, jefe de la Dirincri.



En otro caso, los agentes especializados de la Dirincri ubicaron el inmueble donde permanecía retenida una víctima, quien posteriormente fue liberada en el distrito de Comas. Como resultado de la intervención, fueron detenidos tres presuntos implicados: Jesús Gonzáles Vásquez, Xiomara Moreno Díaz y Rafael Rangel Cortez. Se logró incautar una pistola, además de otros elementos que serán incorporados a las investigaciones.



El hecho ocurrió la noche del 23 de septiembre, en Los Olivos, donde un empresario del rubro pastelero fue interceptado por sujetos armados cuando se desplazaba por inmediaciones de su local. Durante su cautiverio, los delincuentes realizaron siete transferencias por un total de S/61.200 desde su cuenta bancaria hacia la cuenta de Moreno Díaz y otras más.



En otro caso, el trabajo de inteligencia de los equipos especializados de la PNP permitió reconstruir, mediante el seguimiento de cámaras de seguridad, la trayectoria del vehículo utilizado en el hecho. Este seguimiento permitió establecer que el mismo vehículo estaría vinculado a los casos Nilton y Gas, configurándose una conexión directa entre ambos hechos.



La investigación determinó que la víctima, un operador de una empresa minera, había sido secuestrada el 22 de septiembre y que los delincuentes exigían S/70.000 por su liberación. Al no concretarse el contacto con la familia, los sujetos lograron sustraer S/2.000 de su cuenta bancaria.



