Estudiantes de la UNALM se movilizarán al Congreso contra recorte presupuestal de S/ 22 millones La protesta se realizará este jueves 19 y viernes 20 de noviembre desde las 10:00 a. m. e incluirá un pernocte voluntario. La comunidad universitaria advierte que la reducción afectaría el comedor, laboratorios y el costo de los trámites de titulación.

La Federación de Estudiantes de la UNALM convocó a una movilización de dos días al Congreso, en protesta por un recorte presupuestal de S/ 22 millones del MEF para 2027. | Composición LR

La Federación de Estudiantes de la UNALM convocó a una movilización de dos días al Congreso, en protesta por un recorte presupuestal de S/ 22 millones del MEF para 2027. | Composición LR

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (FEUA) anunció una movilización de dos días hacia el Congreso de la República en rechazo al recorte presupuestal de S/ 22 millones proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el ejercicio fiscal 2027.

La medida, aprobada en la Asamblea General de Estudiantes (AGE) del último martes 17, se llevará a cabo este jueves 19 y viernes 20 de noviembre a partir de las 10:00 a. m. en los exteriores del Parlamento, y contemplará una jornada de pernocte voluntario entre ambos días.

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La convocatoria abarca a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y autoridades de dicha casa de estudios, incluidos el rector y los decanos.

¡Alerta universitaria! Estudiantes de la UNALM marcharán al Congreso contra recorte de S/ 22 millones

Impacto en servicios y trámites académicos

De acuerdo con el análisis presentado por el gremio estudiantil sobre la base de datos de Consulta Amigable del MEF (pliego 518, gasto devengado 2025), el 52 % del presupuesto de la universidad se destina directamente a componentes que sostienen la formación académica:

36 % corresponde a obras y equipamiento.

corresponde a obras y equipamiento. 16 % financia el comedor universitario, laboratorios y salidas de campo.

financia el comedor universitario, laboratorios y salidas de campo. 48 % restante cubre el pago de sueldos y pensiones.

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Alertan por recursos

Asimismo, la FEUA alertó que una menor asignación de recursos estatales podría trasladar la presión financiera hacia las tasas educativas establecidas en el TUPA de la UNALM. Si bien aclararon que aún no existe un incremento oficializado, señalaron que el recorte pone en riesgo los costos de obtención del grado de bachiller y título profesional —que actualmente ascienden a S/ 1,050.40 en conjunto— para los alumnos pertenecientes al código 2022 o posteriores.

Bajo el lema "¡La educación no se recorta!", los estudiantes exigirán al Poder Legislativo intervenir en el debate presupuestal para garantizar el financiamiento íntegro de la universidad pública de cara al 2027.