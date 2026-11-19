La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo su primera reunión presencial con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, en la ciudad de Shenzhen, China. El encuentro ocurrió durante las actividades de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), luego de que ambos países anunciaran el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas el pasado 7 de agosto.

La mandataria mexicana confirmó la reunión este jueves 19 de noviembre, durante una conferencia de prensa al término de su visita al país asiático. Sheinbaum calificó la conversación como un encuentro breve y afirmó que permitió avanzar en la recomposición de los vínculos entre Perú y México.

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"Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación", declaró Sheinbaum al referirse a Fujimori. También sostuvo que la decisión de restablecer las relaciones bilaterales fue de la presidenta peruana.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, confirmó que ambas autoridades conversaron sobre la recuperación de los vínculos diplomáticos y el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico de México al Perú. El canciller consideró que este acercamiento podría favorecer las relaciones económicas y la llegada de inversiones entre ambos países.

Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum no detallaron acuerdos tras su primer encuentro

La conversación entre ambas mandatarias también abordó el futuro de la Alianza del Pacífico. El canciller Carlos Espá informó que uno de los temas fue el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de México al Perú. Sin embargo, ni Fujimori ni Sheinbaum dieron a conocer compromisos específicos derivados de este primer acercamiento.

Espá sostuvo que la recuperación de los vínculos podría favorecer las relaciones económicas entre ambos países. "Estoy seguro de que eso también va a ser un impulso importante para las relaciones económicas, para los inversionistas tan importantes que hay en México y en el Perú", declaró. También mencionó la posibilidad de relanzar la integración financiera, aunque no precisó qué medidas se adoptarían para alcanzar ese objetivo.

Por ahora, las declaraciones de las autoridades se concentran en la intención de fortalecer la cooperación bilateral. Sheinbaum confirmó que la reunión fue breve y no ofreció detalles sobre los asuntos específicos que trataron. Tampoco se anunciaron acuerdos comerciales ni compromisos concretos como resultado de la conversación.